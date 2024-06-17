17 июня 2024, 12:36

Анастасия Заворотнюк задолжала налоговой 140 тысяч рублей

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Актриса Анастасия Заворотнюк задолжала Федеральной налоговой службе 140 тысяч рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, долг нашли у ИП актрисы, исключенного из реестра 17 сентябре 2023 года. Юридическое лицо звезды занималось кинопроизводством, радио- и телевещанием.

Анастасия Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. С 2019 года актриса боролась с раком головного мозга. Ее похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Однокурсник звезды сериала «Моя прекрасная няня» Денис Матросов рассказал о последних годах жизни Заворотнюк. По его словам, болезнь не разрушила ее нежные отношения с мужем, фигуристом Петром Чернышевым.

Долги Налоги Анастасия Заворотнюк Умерла Анастасия Заворотнюк
17 июня 2024, 12:14
Анна Асти выбила зубы микрофоном
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Во время вручения премии МУЗ-ТВ 2024 певица Анна Асти рассказала журналистам, что часто попадает на сцене в неприятные ситуации. Ее слова передало издание News.ru.

«Я выбила микрофоном два передних зуба и проработала концерт прикрывая рот», - рассказала звезда.

Певица призналась, что боится забыть хореографию или не туда наступить и упасть. По ее словам, на одном из последних сольных концертах у нее сломался каблук.

На мероприятии побывала и певица Лолита Милявская. Она вышла в свет в колье с изумрудом стоимостью миллион долларов. Звезда поделилась своим секретом похудения. По ее словам, за две недели до премии она убрала из рациона жареную картошку и мороженое.

Концерты Шоу-бизнес Анна Асти
17 июня 2024, 11:51
«Птичка ранена». Светлана Лобода сломала руку на съемках клипа
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Украинская певица Светлана Лобода сломала руку во время съемок клипа незадолго до европейского тура. О произошедшем она рассказала на своей странице в социальной сети Instagram*.

«Ваша птичка немножко ранена… но, надеюсь, ненадолго! Два дня назад мы снимали новый видеоклип на летний сингл, где я имела неосторожность сломать руку», - написала Лобода.

Она призналась, что ее уговаривали отменить выступления, но певица отказалась. Лобода исполнила старые хиты на концерте в Вене.

Ранее концерт певицы в Латвии закончился скандалом. Во время выступления на дне города Даугавпилс поклонники обратили внимание, что артистка не попадала в ноты и у нее появились большие проблемы с голосом.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена

Концерты Музыка Светлана Лобода Шоу-бизнес
17 июня 2024, 11:19
«Я продала все». Вдова юмориста Пономаренко лишилась квартиры из-за долгов
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Вдове юмориста Александра Пономаренко пришлось продать квартиру и переехать жить в съемную, чтобы рассчитаться с долгами. О риске лишиться жилья она рассказала в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

Вдове юмориста Александра Пономаренко пришлось продать квартиру и переехать жить в съемную, чтобы рассчитаться с долгами. О риске лишиться жилья она рассказала в эфире программы « Звезды сошлись » на телеканале НТВ.

«Я продала все. <…> Мне надо не остаться вообще без крыши, потому что все, что у меня осталось, - это остаток от проданной квартиры», - поделилась вдова.

У юмориста были долги в размере двух миллионов рублей. Все деньги уходили на лечение.

По словам Анны, теперь все долги выплачены. Сейчас она арендует квартиру на берегу моря. Женщина призналась, что ей страшно остаться без своего жилья.

Александр Пономаренко умер 24 декабря 2022 года из-за онкологического заболевания желудка. Ему было 55 лет.

Долги Деньги Шоу-бизнес Квартиры
17 июня 2024, 10:53
«Изумруд в 10 карат». Лолита вышла в свет в колье за миллион долларов
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Певица Лолита Милявская посетила премию МУЗ-ТВ 2024 в колье с изумрудом стоимостью миллион долларов. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда».

Музыкальная премия прошла в Москве 14 июня. Лолита надела на церемонию черное облегающее мини-платье с длинными рукавами, телесные колготки в сетку и серебристые туфли на каблуках, украшенные стразами. Образ дополнило колье с изумрудом.

«Я сама себе его подарила», - поделилась с журналистами звезда.

По мнению ювелира Григория Бакатова, цена такого украшения может достигать миллиона долларов.

«Тут изумруд (это колумбийский камень) в 10 карат. Редкое украшение и безумно дорогое», - подчеркнул он.

Ранее Лолита вернулась на телевидение после долгого бойкота из-за «голой» вечеринки. Она стала ведущей музыкального шоу «ВИА Суперстар!».

Певица Лолита Милявская посетила премию МУЗ-ТВ 2024 в колье с изумрудом стоимостью миллион долларов. Об этом сообщило издание « Комсомольская правда ».

Лолита Милявская Москва Шоу-бизнес

Новости по теме