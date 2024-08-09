09 августа 2024, 12:21

Анастасия Задорожная рассекретила имя и пол первенца

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Звезда сериала «Клуб» Анастасия Задорожная назвала новорожденную дочь Александрой. Актриса рассекретила имя и пол ребенка на своей странице в социальной сети Instagram*.

«Надеюсь, шум океана вы полюбите так же как и я, Александра Владимировна», - написала она к размещенному ролику.

Артистка показала подписчикам кадры с младенцем. На видео Задорожная позировала на берегу океана в свободном платье и босиком. На руках она нежно укачивала дочку.

Поклонники поздравили артистку с прибавлением в семье и пожелали благополучия.

«Какое имя чудесное», «Здоровья вам с малышкой», «Очень трогательно», «Еще одна красота появилась», - отметили пользователи Сети.

Накануне звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова сообщила в своем блоге в соцсети, что второй раз стала мамой. Однако она пока не уточнила ни пол, ни имени новорожденного.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Дети Актеры Шоу-бизнес
09 августа 2024, 12:16
Невеста Лепса снялась в откровенном бикини
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Невеста певца Григория Лепса, 18-летняя Аврора Киба, снялась в бикини на пляже в Монте-Карло. Ролик девушка выложила на своей странице в социальной сети Instagram*.

Киба отдыхает в Монако вместе со своими подругами. На опубликованном видео девушка позирует на шезлонге в черном бикини и солнцезащитных очках.

Однако путешествие началось с неприятностей. У Кибы украли пакет с дизайнерской обувью от бренда Hermès. Обновку девушка купила всего несколько дней назад в аэропорту Стамбула.

Ранее внучка певца и актера Михаила Боярского похвасталась идеальной фигурой. Она сфотографировалась в бикини на выходе из душевой кабинки.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Путешествия Instagram Григорий Лепс
09 августа 2024, 11:23
Ампутация ноги не грозила. Пранкера Била начали готовить к выписке из больницы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Врачи подготавливают документы на выписку из больницы пранкера Эдварда Била. Предположительно, 9 августа он вернется в изолятор досиживать срок наказания, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, у Била не было угрозы ампутации ноги и множественных операций. Его команда приукрасила сообщения о заражении крови и переливании в попытке прославиться.

Соратники пранкера обращались в СМИ, заявляя о его плачевном состоянии. Они отправляли журналистам фотографии из больницы для подтверждения диагноза Била.

Авторы статьи предположили, что команда ютубера таким образом пыталась добиться общественного резонанса, чтобы вызволить блогера из СИЗО. Однако суд отклонил жалобу и оставил наказание в виде 14 суток ареста за шутку в полицейской форме в силе.

Бил действительно сломал ногу, катаясь на самокате в Сочи. Врачи установили ему штифт и пересадили кожу. В конце июля в тюремной камере рана загноилась, и пранкера положили в больницу в сопровождении полиции. Там ему провели одну операцию с целью вскрыть и удалить гнойный очаг. Сосед блогера по отделению рассказывал журналистам, что тот «Скачет как зайчик».

Суд Болезни Аресты Эдвард Бил
08 августа 2024, 19:16
«Свобода ей к лицу». Алсу восхитила поклонников стройной фигурой в изумрудном платье
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Исполнительница Алсу похорошела и расцвела после развода. В таком мнении сошлись поклонники певицы, увидев ее новое фото в социальной сети Instagram*.

Артистка разместила в своем блоге снимок, на котором она позировала в длинном облегающем платье с пикантным разрезом изумрудного цвета. В качестве аксессуаров Алсу выбрала крупные золотые серьги, массивные часы и босоножки.

«Лучшее время для новых начинаний - сейчас», - написала на английском языке певица.

Пост набрал более тысячи комментариев. Фанаты осыпали артистку комплиментами, отметив ее красоту, женственности и изящность.

«Ничто так не украшает женщину, как развод», «Она слишком хороша для того, с кем жила», «Вы просто богиня», «Свобода ей к лицу», - написали пользователи.

В конце июля суд начал рассматривать дело по разделу имущества Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. По словам ее адвоката, пока нет перспектив на сохранение брака артистки.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Алсу Громкие разводы Шоу-бизнес
08 августа 2024, 18:00
«Будем мочить в сортире». Успенская — о начале суда с Киркоровым
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Исполнительница шансона Любовь Успенская и народный артист России Филипп Киркоров уже несколько месяцев публично выясняют отношения. В социальной сети Instagram* певица рассказала о старте судебного процесса против коллеги.

«Филипп, которого до слез обидели слова о „женоненавистнике“, не постеснялся назвать меня публично „попрошайкой“. Это что, политика двойных стандартов?» - озадачилась вопросом певица.

Она отметила, что никогда в жизни не стала бы подавать никакие судебные иски, но ей необходимо отстоять свою честь и достоинство.

«Если уж на меня напали, то я обороняюсь. Как там говорил наш президент? „Будем мочить в сортире“?» - сказала Успенская.

В июле Киркорову удалось добиться через суд компенсации от певицы в размере 280 тысяч рублей, а также заставить ее опровергнуть свои высказывания. По словам адвоката артиста, Успенская поплатилась за то, что не пошла на мировую.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов - социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Суд Филипп Киркоров Любовь Успенская Шоу-бизнес

Новости по теме