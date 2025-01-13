13 января 2025, 09:30

Анастасия Волочкова рассекретила роман с 26-летним танцовщиком

РИА «Новости»
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Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова перестала скрывать новый роман. Ее возлюбленным оказался 26-летний танцовщик и певец Марчел, сообщил 5-tv.ru.

Балерина старше избранника на 22 года, но это не помешало ей отправиться вместе с молодым человеком на Мальдивы. В соцсетях знаменитость опубликовала несколько романтических кадров, на которых наслаждается отдыхом в объятиях ухажера.

Знакомство Анастасии и Марчела состоялось на работе. Танцовщик выступает партнером Волочковой в ее шоу «Одержимость».

Ранее балерина рассказала, почему стала все чаще появляться на светских мероприятиях в париках. По словам звезды, накладные волосы очень выручают ее, поскольку избавляют от необходимости ежедневно делать укладку. Отращивать собственную длину Анастасия не хочет, поскольку длинные волосы будут мешать ей при репетициях.

Анастасия Волочкова
13 января 2025, 13:44
Телеведущий Юрий Николаев снова попал в больницу
РИА «Новости»
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Народный артист России Юрий Николаев после новогодних праздников попал в больницу с переломом бедра. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным источника, 76-летний телеведущий споткнулся дома и упал. Его увезли в больницу на скорой. Врачи диагностировали у Николаева перелом бедренной кости и провели срочную операцию. После нее артист два дня провел в реанимации.

Позже Юрий Николаев подтвердил информацию о госпитализации и сказал, что в больнице он пробудет неделю «Да, перелом. На ровном месте (упал - прим. ред.), как всегда», - заявил он в беседе с РИА «Новости».

В ноябре прошлого года телеведущий провел в больнице 15 дней. Его госпитализировали после того, как Николаев потерял сознание. Телеведущего поместили в реанимационное отделение.

После госпитализации артисту запретили курить из-за угрозы рака. Николаев рассказал 360.ru, что прислушался к совету врача.

Ранее появилась информация, будто жена ведущего тоже попала в больницу. Но он опроверг эти новости.

Больницы Врачи Николаев Артисты
13 января 2025, 13:38
Нюша раскрыла рецепт выхода из созависимых отношений
РИА «Новости»
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Певица Нюша рассказала, что ей удалось выйти из созависимых отношений с помощью переключения внимания на себя. Об этом артистка сообщила на странице в социальной сети.

«Я перемещала свое внимание максимально на себя, в свою жизнь. Потому что созависимые отношения это те, в которых человек полностью живет жизнью другого, залипает в него, интересуется только тем, чем он интересуется. По сути, он теряет себя», - сказала она.

Нюша добавила, что в этой ситуации важно вспомнить, какой ты и чего хочешь.

«Просто вспомнить, какая жизнь была без этого человека, чем занимаешься, куда ходишь, как выглядишь, что тебе нравится и так далее», - добавила певица.

При этом сама знаменитость не уточнила, о ком конкретно идет речь. В 2024 году она развелась с бизнесменом Игорем Сивовым спустя семь лет совместной жизни.

Отношения Женщины Музыка
13 января 2025, 08:58
Ефремов может попробовать попасть на похороны Добровольской
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Заслуженный артист России Михаил Ефремов, отбывающий наказание за ДТП со смертельным исходом, имеет право отпроситься на прощание с бывшей супругой Евгенией Добровольской. Однако шансов, что ему дадут согласие, мало, рассказал вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников сайту «Аргументы и факты».

«В колонии может даваться краткосрочный отпуск, в том числе для посещения подобного рода мероприятий. Не стоит забывать, что Ефремов достаточно неплохо зарекомендовал себя в исправительном учреждении. У него есть возможность для подачи заявления на посещение похорон. Другой вопрос, отпустят ли его», - пояснил Мельников.

По словам правозащитника, вероятнее всего, артиста не отпустят. Во-первых, Ефремов и Добровольская были женаты довольно давно и расстались еще в 1997 году. Во-вторых, ФСИН не хочет провоцировать скандалы.

Прощание с Добровольской пройдет 14 января. В этот же день актрису похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

ФСИН Михаил Ефремов
13 января 2025, 04:36
Мэл Гибсон обвинил власти США в целенаправленном уничтожении Калифорнии
Global Look Press
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Голливудский актер Мэл Гибсон обвинил американские власти в целенаправленном уничтожении Калифорнии. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

Гибсон поддержал многих известных людей, которые обвинили власти США в бездействии. Актер предположил, что пожар в Калифорнии им даже выгоден.

«Я знаю наверняка, что они играли с темой водных ресурсов. По необъяснимым причинам они опустошили пожарные резервуары», - отметил режиссер.

Актер усомнился в естественном происхождении пожаров. Гибсону показалось странным, что американские власти допустили такую ситуацию.

Причиной крупных лесных пожаров в Калифорнии мог стать оборванный провод , высказали предположение в американских СМИ. Пожары начались в Калифорнии 7 января. К 11 января к пожарам присоединились огненные торнадо , уничтожающие все на своем пути. Число погибших из-за пожаров в Калифорнии увеличилось до 16. Власти объявили эвакуацию более 130 тысяч жителей.

США Пожары Лесные пожары Калифорния Актеры Эвакуации

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