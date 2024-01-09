Анастасия Волочкова опубликовала фотографию топлес с Мальдив
Балерина Анастасия Волочкова поделилась со своими подписчиками в Instagram* фотографией с Мальдивских островов. Перед съемкой селфи она надела на себя только стринги.
Откровенную фотографию Волочкова сделала в ванной: перед публикацией она закрыла интимные места изображением ящериц. Артистка заявила, что «фигура позволяет» ей делиться такими провокационными снимками.
Подробностями своего путешествия на Мальдивы она поделилась в Telegram-канале. Волочкова назвала острова «местом перезагрузки» и призналась, что «заслужила отдых» перед участием в следующих проектах.
Подписчики к публикации Волочковой отнеслись неоднозначно: фанаты похвалили балерину за смелость и отметили ее фигуру, однако многие комментаторы сочли снимок неуместным и раскритиковали внешность танцовщицы.
Ранее Волочкова призналась, что не получила приглашение на скандальную вечеринку телеведущей Анастасии Ивлеевой. По ее словам, на мероприятии собрались только «лохи».
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