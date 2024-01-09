Анастасия Волочкова опубликовала фотографию топлес с Мальдив

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Откровенную фотографию Волочкова сделала в ванной: перед публикацией она закрыла интимные места изображением ящериц. Артистка заявила, что «фигура позволяет» ей делиться такими провокационными снимками.

Подробностями своего путешествия на Мальдивы она поделилась в Telegram-канале. Волочкова назвала острова «местом перезагрузки» и призналась, что «заслужила отдых» перед участием в следующих проектах.

Подписчики к публикации Волочковой отнеслись неоднозначно: фанаты похвалили балерину за смелость и отметили ее фигуру, однако многие комментаторы сочли снимок неуместным и раскритиковали внешность танцовщицы.

Ранее Волочкова призналась, что не получила приглашение на скандальную вечеринку телеведущей Анастасии Ивлеевой. По ее словам, на мероприятии собрались только «лохи».

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