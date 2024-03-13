«Анализы показать?» Жена Петросяна отреагировала на слухи о суррогатном материнстве

Некоторые подписчики Брухуновой в открытую написали ей о том, что она не самостоятельно выносила ребенка. Аргументом стало отсутствие в ее социальных сетях фотографий во время беременности.

«Может, вам еще анализы показать? В мои задачи не входит отчитываться перед незнакомым человеком. Здесь сотня подписчиков, что заметили и деликатно писали мне в директ. Если я не транслирую живот, как делаете это вы, это значит только то, что я не живу напоказ», - сказала она.

Тем не менее в социальных сетях Брухуновой все же было несколько кадров, где можно разглядеть появившийся живот. Сама девушка подчеркнула, что отсутствие снимков во время беременности в интернете не говорит о том, что их нет или кто-то другой носит ребенка.

Ранее сам Петросян также отреагировал на слухи об обращении к суррогатной матери, заявив, что его жена выносила дочь сама. При этом артист не стал называть имя младенца.