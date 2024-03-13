13 марта 2024, 18:25

«Анализы показать?» Жена Петросяна отреагировала на слухи о суррогатном материнстве

Global Look Press
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Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опровергла слухи о том, что супруги обращались к услугам суррогатной матери. Сегодня в Сети появились кадры в ее соцсетях, где она показала пополнение в их семье.

Некоторые подписчики Брухуновой в открытую написали ей о том, что она не самостоятельно выносила ребенка. Аргументом стало отсутствие в ее социальных сетях фотографий во время беременности.

«Может, вам еще анализы показать? В мои задачи не входит отчитываться перед незнакомым человеком. Здесь сотня подписчиков, что заметили и деликатно писали мне в директ. Если я не транслирую живот, как делаете это вы, это значит только то, что я не живу напоказ», - сказала она.

Тем не менее в социальных сетях Брухуновой все же было несколько кадров, где можно разглядеть появившийся живот. Сама девушка подчеркнула, что отсутствие снимков во время беременности в интернете не говорит о том, что их нет или кто-то другой носит ребенка.

Ранее сам Петросян также отреагировал на слухи об обращении к суррогатной матери, заявив, что его жена выносила дочь сама. При этом артист не стал называть имя младенца.

Беременность Семья Евгений Петросян
13 марта 2024, 17:53
Анджелина Джоли проиграла суд по делу против Брэда Питта
Global Look Press
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Американская актриса Анджелина Джоли проиграла апелляцию против экс-супруга актера Брэда Питта. Дело затрагивало продажу доли совместной винодельни российскому олигарху Юрию Шефлеру. Об этом сообщило Daily Mail.

Актриса попыталась отменить предварительное решение Верховного суда Лос-Анджелеса, которое удовлетворило претензии ее бывшего мужа о том, что она продала свою долю в их винограднике Шефлеру без его согласия в 2021 году.

До этого актриса пошла на сделку с предпринимателем, указав, что ее бывший муж задолжал ей 350 миллионов долларов. Однако сам Питт заявил, что экс-супруга была в сговоре с олигархом и осуществила продажу, которую он не одобрял.

Сейчас же суд отклонил обвинения со стороны актрисы в том, что иск Питта был «легкомысленным, злонамеренным и частью продуманной схемы». Команда юристов актера теперь сможет передать разбирательство в суд, в котором звезда предъявит иск Джоли за нарушение соглашения.

Ранее актриса обвинила бывшего супруга в насилии над ней и детьми. Она заявила об этом только спустя шесть лет.

Суд Актеры Брэд Питт Анджелина Джоли
13 марта 2024, 16:32
Петросян отреагировал на слухи об обращении к суррогатной матери
Global Look Press
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Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала семейный снимок, где она сидит с мужем, сыном и новорожденной дочерью. В интервью с kp.ru артист не стал называть имя младенца и опроверг слухи о суррогатном материнстве.

«Я не вправе вам говорить имя, это у Татьяны надо спрашивать», - объяснил Петросян.

Юморист подтвердил сообщения о рождении девочки и сердечно поблагодарил всех за добрые слова. При этом Петросян опроверг информацию, что они с супругой обращались к услугам суррогатной матери. Жене артиста недавно исполнилось 35 лет.

Петросян также попросил подписчиков, которые в комментариях в соцсетях высказывались о большой разнице в возрасте пары, поумерить пыл и не наговаривать на их брак.

Стоит отметить, что Брухунова долгое время скрывала свой живот. Новость о рождении ребенка настоящим шоком для поклонников пары, на фоне чего и зародились слухи.

Ранее певец Дима Билан опроверг слухи о скором отцовстве.

Беременность Семья Брак Евгений Петросян
13 марта 2024, 14:41
Канье Уэст на русском языке «послал» Adidas
Global Look Press
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Американский рэп-исполнитель и предприниматель Канье Уэст показался на публике в черном костюме с надписью на русском в адрес Adidas. Дизайн одежды разработал российский модельер Гоша Рубчинский, который работает с брендом Уэста Yeezy.

Вероятно, это был ответ компании Adidas, разорвавшей контракт с артистом из-за его «антисемитских высказываний» в соцсетях.

В начале недели Уэст презентовал капсульную коллекцию одежды под названием «Черные псы» Гоши Рубчинского. Фанатам бренда предложили футболки, худи, носки и джоггеры по цене 20 долларов. На каждой модели красовалась надпись «Черные псы».

Рубчинский присоединился к Yeezy в конце прошлого года. Выбрав этого дизайнера, Канье надеялся вдохнуть новую жизнь в бренд. Музыкант как-то признался, что считает россиянина видным представителем современной моды.

Одежда Канье Уэст
13 марта 2024, 14:21
Суд не стал взыскивать со звезды «Кухни» 8 млн рублей за отказ сниматься в фильме
Global Look Press
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Со звезды сериала «Кухни» Виктора Хориняка не будут взыскивать восемь миллионов рублей за отказ сниматься в фильме. Суд отклонил апелляцию кинокомпании, сообщил Telegram-канал Shot.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

Как стало известно авторам статьи, «Мотор фильм студия» обвинила артиста в том, что он не явился на съемки «Любви не бывает». Там актер должен был сыграть роль Саши. В последний момент продюсерам пришлось менять пропавшую звезду на актера Владимира Яглыча.

Пострадавшая сторона подала в арбитражный суд Москвы иск против Хориняка. По решению суда, с артиста должны были взыскать 178 тысяч рублей, хотя с него требовали восемь миллионов.

После первого слушания организация подала апелляцию, настаивая на первоначальной сумме компенсации. Но суд не удовлетворил иск: актер по-прежнему должен 178 тысяч рублей. С него требуют 100 тысяч неустойки, 30 тысяч за юридические услуги и 48 тысяч рублей госпошлины.

Ранее писателя Дмитрия Глуховского* обязали выплатить 23 миллионов рублей алиментов.

Штрафы Суд Сериалы Фильмы Актеры Москва

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