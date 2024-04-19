Американский рэпер сделал ремикс на песню красноярской группы

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Инициатором совместного творчества выступил сам Xzibit. Он предложил сибирякам сделать ремикс на песню Belief, вышедшую в декабре 2023 года. Исполнитель высоко оценил работу коллектива, оставив положительный отзыв у себя в социальных сетях.

Ремикс свели в Лос-Анджелесе. Слушатели пришли в восторг от новой совместной песни сибирского коллектива и Xzibit.

«Ор выше гор! Вот уж удивили», «Наш любимый OTYKEN не перестает удивлять!», «Xzibit Прокачал! Гордость берет за сибиряков», - написали под роликом пользователи YouTube.

Рэпер Xzibit также известен как ведущий популярного шоу «Тачка на прокачку». Он заявил, что после запуска проекта он стал популярнее Папы Римского.