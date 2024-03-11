Американский актер появился на премии «Оскар» голым и пошутил про костюмы

В таком виде он решил представлять номинантов «Лучший дизайн костюмов». На обнаженном Сине была только обувь, при этом открытая. Он появился на сцене с табличкой, которая прикрывала пах. На доске виднелось название номинации. Зрители встретили артиста восторженными криками, смехом и аплодисментами.

«Костюмы. Они такие важные. Может быть, это самое важное, что есть на свете?» - сказал он перед публикой.

Статуэтку в этой номинации получила картина «Бедные-несчастные».

В ночь на 11 марта проходит 96-я церемония вручения премии «Оскар». Мероприятие началось в лос-анджелесском Dolby Theatre, премию снова ведет комик и телеведущий Джими Киммел.

Ранее стало известно, что анимационный фильм «Мальчик и птица» японского режиссера-мультипликатора Хаяо Миядзаки победил в номинации «Лучший анимационный фильм». При этом «Оскар» за «Лучший короткометражный анимационный фильм» получил проект «Война окончена!» Дейва Маллинса.