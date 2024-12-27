Американский актер Дик Капри умер во сне от расслоения аорты

Телеведущий и зоолог Николай Дроздов чувствует себя хорошо и уже вернулся к занятиям спортом. Об этом 360.ru рассказала его дочь Елена.

«Папа в порядке, мотивирован и позитивен, как обычно. Мы с мамой подарили ему велотренажер на Новый год, так что теперь, когда скользко на улице, можно поддерживать физическую активность и в квартире. По полчаса крутит его три раза в день», - рассказала она.

Елена добавила, что скоро будет издана книга о Дроздове. Сейчас телеведущий погружен в ее редактуру.

«Помимо этого, все так же учит испанский. Учить языки очень полезно для поддержания тонуса мозга в любом возрасте. Папа желает вашей редакции и всем читателям поддерживать здоровый образ жизни в новом году и на многие годы, крепкого здоровья, счастья, благополучия и удачи во всем! И больше двигаться - движение это жизнь!» - добавила собеседница 360.ru.

Ранее в Telegram-канале Shot появилась информация о том, что Николай Дроздов испытывает сильную утомляемость и не может вернуться к работе. Большую часть времени он проводит в постели.

Осенью этого года появилась информация о том, что зрение Дроздова резко ухудшилось. Врачи якобы диагностировали ему болезнь, которая может привести к слепоте. Однако дочь телеведущего опровергла эти заявления. Она сказала, что Дроздов продолжает вести активный образ жизни: занимается йогой , много читает и учит иностранные языки.