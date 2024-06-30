Алсу заявила, что у нее кончилось терпение молчать «в тряпочку»

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«Меня застали немного врасплох своим прямым вопросом, но, конечно же, я говорила про девушку с низким социальным статусом. Еще таких называют представительницами древнейшей профессии», - пояснила Алсу.

Она добавила, что всегда молчала «в тряпочку», но сейчас лимит ее терпения исчерпан.

Певица подчеркнула, что не любит ни лицемерия, ни притворства, поэтому считает нужным назвать вещи своими именами.

«Вот это я ей рекламу сделала. „Бизнес“ будет процветать», - добавила с юмором Алсу и напомнила о необходимости платить налоги.

На днях певицу Алсу атаковали журналисты с вопросами о возможной любовнице ее супруга Яна Абрамова, подразумевая модель Анастасию Решетову. Певица ответила, что не хочет обсуждать «девушек с низким социальным статусом».

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