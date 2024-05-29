29 мая 2024, 12:01

Алсу поразила поклонников слишком счастливым видом после развода

Global Look Press
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Певица Алсу выглядит счастливой после развода с супругом Яном Абрамовым. Соответствующие фотографии разместила жена юмориста Гарика Мартиросяна Жанна в своем Instagram*.

Певица с подругой позировали во время прогулки в парке. Алсу была одета в серый костюм и такого же цвета кеды. Мартиросян предпочла для фотосессии длинное платье бежевого цвета. Обе женщины выглядят на кадрах веселыми. Поклонники в комментариях под постом обратили внимание на отличное настроение артистки.

«Алсу слишком счастлива для развода», «Пусть вам в жизни встретится заботливый и любящий мужчина», «Вы достойны большего», - написали поклонники.

Алсу подала на развод с Яном Абрамовым 24 мая. Певица прожила с предпринимателем в браке 18 лет. Супруги воспитывают троих общих детей.

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Фото Алсу Шоу-бизнес
29 мая 2024, 04:23
Мусагалиев раскрыл, почему его жена не работает уже 16 лет
РИА «Новости»
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Супруга телеведущего и юмориста Азамата Мусагалиева не работает уже 16 лет. Об этом на шоу Иды Галич «ЕСТЬ Вопросики» рассказал сам комик.

По его словам, он спокойно относится к этому факту и ничего не хочет менять в семейном укладе.

Он отметил, что его жена никогда не стремилась к тому, что стать блогером или психологом. При этом, если она захочет сделать что-то интересное, то он обязательно будет ей помогать.

«Все, что она могла заработать, это близко не стоит с тем, что она сделала, находясь рядом с детьми», - отметил Азамат.

Супруги воспитывают двух дочек и сына, который родился 19 мая 2023 года.

Ранее стало известно, что певица Кристина Орбакайте выступила на мероприятии в ресторане в Монако. Она исполнила песню «Просто любить тебя». Поклонники выразили недовольство качеством исполнения.

Россия Телевидение
29 мая 2024, 03:15
«А голос где?». Орбакайте раскритиковали за выступление в ресторане в Монако
РИА «Новости»
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Певица Кристина Орбакайте выступила на мероприятии в ресторане в Монако. Об этом сообщило издание mk.ru.

Дочь звезды советской и российской эстрады Аллы Пугачевой исполнила для присутствующих в зале песню «Просто любить тебя». Также она поздравила с днем рождения одну из гостей вечеринки и приобняла ее.

Подписчики Telegram-канала «Диана Сплетни» , который опубликовал запись, выразили недовольство качеством исполнения Орбакайте своего хита.

Они отметили, что «вживую», без «фанеры», артистке петь очень сложно, и что она не поет, а кричит. Другие удивились, что Кристина теперь зарабатывает в кафе.

«Ни стыда, ни совести. А голос где?» - написал один из комментаторов.

Ранее Орбакайте рассказала, что в юности мечтала стать актрисой и не планировала выходить на эстраду.

Песни Россия Алла Пугачева Рестораны
29 мая 2024, 00:48
Умер продюсер «Крестного отца»
Freepik
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Продюсер Альберт Радди канадско-американского происхождения скончался в возрасте 94 лет. Радди получил две премии «Оскар» за продюсирование фильмов «Крестный отец» и «Малышка на миллион». О его кончине сообщил портал Deadline со ссылкой на источник в семье.

«Альберт Радди <…> скончался 25 мая в Медицинском центре имени Рональда Рейгана при Калифорнийском университете после непродолжительной болезни», - говорится в сообщении.

Радди также работал над сериалом «Уокер, техасский рейнджер» с Чаком Норрисом в главной роли. Его последней работой стал вестерн режиссера Клинта Иствуда «Мужские слезы», отметил портал.

Ранее стало известно о кончине продюсера анимационного сериала-антологии «Гора самоцветов» Ирины Капличной. Ей было 78 лет.

Сериалы Болезни Семья Фильмы Работа
28 мая 2024, 20:43
«Просто пыталась прогнать человека». Адвокат — о нападении звезды «Пацанок» на соседа
Unsplash
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Звезда шоу «Пацанки» Александра Петрова не пыталась убить соседа молотком или нанести ему телесные повреждения. Об этом 360.ru рассказал адвокат нападавшей Павел Никулин.

По его словам, женщина проживает в квартире в Санкт-Петербурге более пяти лет. В течение всего этого периода на лавочке у подъезда собирается компания, которая употребляет там горячительные напитки и громко общается, в том числе с использованием нецензурной лексики. Это происходит как ночью, так и утром. Сосед неоднократно был инициатором конфликтов, отметил собеседник 360.ru.

«Как мы знаем, 26 мая данное лицо опять находилось в состоянии сильного алкогольного опьянения, распивало спиртные напитки, в ходе просьб прекратить шуметь стало обещать засунуть торпеду в заднепроходное отверстие моей доверительницы», - заявил Никулин.

Петрова обращалась в полицию из-за шумной компании под окнами. Но правоохранители не приехали, предположительно, в связи с высокой загруженностью и регулярными заявками в отношении этих людей. Поэтому звезда «Пацанок» попыталась прогнать соседа.

«Моя доверительница в ходе данного конфликта не пыталась нанести какие-либо телесные повреждения, не пыталась <…>, не дай боже, там убить кого-то», - добавил адвокат.

Петрова также не использовала молоток во время нападения.

«Это был, естественно, не молоток. <…> Никаким молотком никто никому удары, насколько я знаю, не наносил. <…> У потерпевшего из травм якобы установлено только сотрясение головного мозга. Потерпевший от какой-либо госпитализации отказался. Таким образом, полагать, что ему причинен какой-либо физический вред, [оснований] нет», - подчеркнул Никулин.

О нападении звезды «Пацанок» на соседа стало известно 28 мая. Потерпевший обратился в полицию, началась проверка.

Санкт-Петербург Адвокаты Женщины Полиция

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