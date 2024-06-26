26 июня 2024, 11:59

Алсу объяснила, почему не желает говорить о любовницах бывшего мужа

Global Look Press
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Певица Алсу не захотела говорить о соперницах после развода с бизнесменом Яном Абрамовым. В беседе с popcake.tv она назвала любовниц экс-супруга «девушками с низким социальным статусом».

«Знаете, я бы не хотела комментировать, опускаться до этого уровня», - сказала артистка.

Журналисты все равно попытались спросить у певицы, виделась ли она когда-нибудь с любовницей бывшего мужа. Однако позиция Алсу осталась неизменной - она повторила, что не комментирует такое.

Несмотря на эти заявления, ранее Алсу все же публично отреагировала на слова модели Анастасии Решетовой о романе с бывшим мужем. Певица написала под постом издания «Блокнот», что та врет, заявляя о недопустимости любовной связи с женатыми мужчинами.

О разводе Алсу с Абрамовым стало известно в конце мая. Пара прожила в браке 18 лет. Они воспитывали троих детей - двух дочерей и сына.

Алсу Отношения Шоу-бизнес
26 июня 2024, 12:30
Водонаева рассказала о романе с голливудской звездой
Global Look Press
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Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева намекнула на отношения с голливудским актером. В беседе с экс-гимнасткой и телеведущей Ляйсан Утяшевой в YouTube-шоу «Дерзкая готовка» она поделилась подробностями личной жизни, сообщил портал Super.ru.

Водонаева призналась, что ее сердце принадлежит актеру из Голливуда, которые значительно моложе ее. При этом имя избранника блогерша решила утаить. Она пояснила, что артиста знают в России по роли в популярном сериале.

«Мы с ним переписываемся. Каждый день на связи почти. Я ему наврала, что знаю английский, и мне все подружки переводят», - рассказала Водонаева.

Журналисты Super.ru провели расследование и предположили, что новым возлюбленным телеведущей может быть актер Перси Хайнс Уайт, исполнивший роль в проекте «Уэнсдэй».

Бывшая звезда телестройки ранее сообщала, что Уайт следит за ее соцсетями. Сейчас она общается с возлюбленным только в онлайн-режиме без очных встреч.

Недавно Водонаева показала видео в откровенном бикини. Она открыла дачный сезон пикантной фотосессией на участке загородного дома.

Голливуд Отношения Актеры Алена Водонаева
26 июня 2024, 11:04
«Спал на сумке». Актер Курцын рассказал о жизни на вокзале в начале карьеры
Global Look Press
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Во время съемок сериала «Меч» актер Роман Курцын из-за отсутствия денег в течение месяца жил на Ярославском вокзале в Москве. Об этом он рассказал Telegram-каналу «Звездач».

«Спал на сумке, приезжал в павильон, в котором снимали сериал „Меч“, там была раковина, я мыл там ноги, другие части тела, чистил зубы и шел в кадр», - поделился артист.

Он пояснил, что это были вынужденные меры, так как у него не было денег. По словам Курцына, его ставка в сериале была мизерной, как у массовки.

Однако, несмотря на финансовые трудности, артист испытывал большую благодарность за работу в сериале.

Ранее папарацци сфотографировали певицу и актрису Дженнифер Лопес в экономклассе самолета. Она сэкономила на билетах после отмены тура.

Сериалы Кино Работа Актеры
26 июня 2024, 10:26
Родительский дом принцессы Дианы выставили на продажу
Global Look Press
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В Лондоне выставили на продажу бывший дом супругов Спенсеров — родителей принцессы Дианы. Об сообщила газета New York Post.

По данным издания, стоимость резиденции составила примерно 14 миллионов долларов. Таунхаус расположен в элитном районе Мейфэр. Авторы статьи отметили, что дом решили продать впервые за 20 лет.

Здание построили в начале 1980-х годов. Отец принцессы, граф Спенсер, приобрел его как подарок супруге - графине Рейн Спенсер. Дочь Диана нередко приезжала в таунхаус после развода с принцем Чарльзом.

В доме четыре этажа, его общая площадь составляет приблизительно 450 квадратных метров. Внутри расположены пять спален с гардеробными и ванными, одна из них мраморная. В здании также есть гостиная и библиотека. Одна из комнат оснащена выходом на крышу с террасой. Лицевая часть дома оформлена в кремовых тонах и декорирована лепниной.

Ранее в Новом Орлеане выставили на продажу дом , который снимали в сериале «Американская история ужасов». За историческое здание планируют выручить за 4,5 миллиона долларов.

В Лондоне выставили на продажу бывший дом супругов Спенсеров - родителей принцессы Дианы. Об сообщила газета New York Post.

Лондон Недвижимость Королевская семья Британии
26 июня 2024, 05:28
Появились новые подробности о замке Пугачевой и Галкина
РИА «Новости»
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Замок певицы Аллы Пугачевой и ее мужа комика Максима Галкина* в деревне Грязь стоит 11 миллионов рублей. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Оказалось, что дом не отметили в кадастровых картах. Посмотреть можно только его цену, которая по меркам роскошной жизни знаменитостей оказалась не такой огромной. Участок, где расположен дом артистов, занимает гектар, сам дом - 2,3 тысячи квадратных метров.

Также в позапрошлом году появилась информация, что у дома нет официального адреса. Вероятно, потому что межевание участка делали в начале 2000-х или не делали совсем.

Ранее шоумен Стас Барецкий заявил, что строители завезли решетки и мониторы в замок Пугачевой. Он отметил, что хотел бы «перепрофилировать» дом. У артиста много идей - от морга до тюрьмы для иноагентов.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

Россия Недвижимость Алла Пугачева Максим Галкин

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