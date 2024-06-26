Алсу объяснила, почему не желает говорить о любовницах бывшего мужа
Певица Алсу не захотела говорить о соперницах после развода с бизнесменом Яном Абрамовым. В беседе с popcake.tv она назвала любовниц экс-супруга «девушками с низким социальным статусом».
«Знаете, я бы не хотела комментировать, опускаться до этого уровня», - сказала артистка.
Журналисты все равно попытались спросить у певицы, виделась ли она когда-нибудь с любовницей бывшего мужа. Однако позиция Алсу осталась неизменной - она повторила, что не комментирует такое.
Несмотря на эти заявления, ранее Алсу все же публично отреагировала на слова модели Анастасии Решетовой о романе с бывшим мужем. Певица написала под постом издания «Блокнот», что та врет, заявляя о недопустимости любовной связи с женатыми мужчинами.
О разводе Алсу с Абрамовым стало известно в конце мая. Пара прожила в браке 18 лет. Они воспитывали троих детей - двух дочерей и сына.