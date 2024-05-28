28 мая 2024, 17:19

Алсу и ее супруг разделят элитные квартиры и особняки при разводе

Global Look Press
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Певица Алсу и ее супруг, бизнесмен Ян Абрамов подали заявление на развод. Они поделят два особняка и две элитные квартиры, сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, в собственности у пары находятся апартаменты на Никитском бульваре в Москве на 57 этаже элитного жилого комплекса. Также у них есть четырехэтажный особняк в викторианском стиле в селе Усово, площадь которого составляет три тысячи квадратных метров. Внутри него разместились колонны, скульптуры, мозаика на стенах, мебель на заказ и бассейн с панорамными окнами и видом на сосновый лес.

Кроме того, у Алсу и Абрамова находится в собственности коттедж на крымском побережье рядом с Севастополем. На территории - личный пляж, причал, конюшня, теннисный корт, вертолетная площадка и даже собственная мечеть. Также у пары есть квартира в Лондоне, а в личном пользовании певицы - автомобиль Maybach 62.

Ранее стало известно, что возможной причиной развода Алсу и Абрамова могли стать измены супруга. Они прожили в официальном браке 18 лет.

Алсу Семья Брак Шоу-бизнес Квартиры
28 мая 2024, 17:26
«Такая настоящая». Ирина Шейк снялась в крошечном бикини и без макияжа
РИА «Новости»
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Модель Ирина Шейк устроила откровенную фотосессию у водоема. Соответствующие снимки она опубликовала в своем Instagram*.

Манекенщица предстала на фото в черном миниатюрном бикини с распущенными волосами и без макияжа. Правой рукой она держит собаку. Шейк позировала, судя по кадрам, вечером на заходе солнца.

Подписчики в комментариях под постом модели написали множество комплиментов. Поклонники не перестают восхищаться Шейк, указывая на ее красоту и точеную фигуру.

«Красотка», «Такая настоящая», «Прекрасная», - отметили пользователи.

Недавно супермодель позировала в полупрозрачном леопардовом платье на берегу океана. Она также поделилась с фанатами селфи с отдыха.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Фото Модели
28 мая 2024, 16:55
Торт на гендер-пати обошелся Хилькевич в миллион рублей
Global Look Press
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Актриса Анна Хилькевич устроила гендер-пати с тортом за миллион рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».

Кондитер Марина Синицкая рассказала, что приготовила большой торт-платформу с изящно спускающимся на нее съедобным журавлем. В его клюве золотое яйцо.

Хилькевич и ее супруг Артур разбили яйцо, внутри которого лежала розовая пинетка. Так супруги узнали, что у них будет девочка.

Во время вечеринки актриса намекнула, что планирует еще детей. Она позвала гостей на следующую гендер-пати.

Звезда «Универа» только недавно решила рассекретить свою беременность. Она тщательно скрывала от поклонников, что станет в третий раз станет мамой.

Дети Семья Актеры Шоу-бизнес
28 мая 2024, 16:30
Названа возможная причина развода Алсу с мужем
Global Look Press
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Певица Алсу решила развестись с бизнесменом Яном Абрамовым. Предположительно, причиной тому послужили его измены, сообщил сайт kp.ru.

Артистка и предприниматель прожили в официальном браке 18 лет, у них трое детей. По данным издания, Алсу с супругом живут раздельно с прошлого года, возможно, из-за измен последнего.

Певица подала на развод сразу же, как их старшая дочь Сафина окончила школу. Девочке предстоит сдача экзаменов. Журналисты уточнили, что она планирует поступать в медицинских вуз.

Близкие певицы были готовы к разводу, поэтому заявление о расторжении брака она подала в непростое время, когда дочь готовится к сдаче ЕГЭ.

Месяц назад Алсу говорила, что информация о ее разводе не имеет никакого отношения к правде. Она порекомендовала поклонникам не реагировать на такие сообщения.

Алсу Семья Громкие разводы Шоу-бизнес
28 мая 2024, 16:05
«Красотка». Линдси Лохан показала фигуру спустя 10 месяцев после родов
Global Look Press
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Американская актриса Линдси Лохан сфотографировалась на отдыхе в купальнике. Пикантными снимками она поделилась с поклонниками в своем Instagram*.

«Красотка», «Выглядишь потрясающе», «Прекрасная Линдси», «Лучшая», - отреагировали фанаты в комментариях под постом артистки.

Лохан позировала на фоне моря в Греции. Она выбрала для фотосессии бикини и топ с рукавом три четверти в яркой расцветке с цветочным принтом. Образ она дополнила солнцезащитными очками.

Судя по снимку, актриса отлично проводит время - ее лицо украшает улыбка.

Поклонники также восхитились ее стройной фигурой, учитывая, что артистка прошлым летом родила сына от своего мужа, бизнесмена Бадера Шаммаса.

На днях певица Вера Брежнева разместила снимок в провокационном образе со светского мероприятия. На кадрах артистка предстала в откровенном топе и расклешенных брюках из кожи.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Фото Актеры Красота

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