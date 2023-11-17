17 ноября 2023, 17:05

Аллу Пугачеву заметили в монастыре на Кипре

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Певицу Аллу Пугачеву увидели около Киккского монастыря на Кипре. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

Артистка была одета в длинное черное платье, шляпу и очки. Выходящую из монастыря Пугачеву сопровождали сын и женщина. Певица обменялась парой слов со своей спутницей, после чего переключила внимание на мальчика.

Ранее Пугачеву заметили с ее супругом Максимом Галкиным* в Лимасоле. Пара также находилась в компании женщины, которая может быть помощницей артистов.

Общественник Роман Худяков допустил, что Пугачева с семьей переедет в США. Там живут родственники артистки - Кристина Орбакайте с мужем и детьми, а также внук Никита Пресняков. Галкин* недавно выбирал апартаменты в США.

Пугачева раскритиковала россиян , которые следят за ней. Она назвала таких людей «кучкой оголтелых недоличностей», которые завидуют и распространяют слухи. Звезда также объяснила, что все свои средства зарабатывает собственными силами. При этом она напомнила, что счастье не в деньгах.

* Максим Галкин - внесен Министерством юстиции в список иностранных агентов.

Кипр Алла Пугачева
17 ноября 2023, 11:02
Песков рассказал об отношении к творчеству Моргенштерна
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не слишком хорошо знаком с творчеством рэпера Алишера Моргенштерна* и не может назвать себя его поклонником. Об этом официальный представитель Кремля сообщил в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360».

«Из тех крох, о чем я знаю, могу сказать, что я не являюсь поклонником его творчества», - отметил Песков.

Говоря о ситуации вокруг Моргенштерна*, пресс-секретарь главы государства прокомментировал идеи музыкантов съездить с концертами на передовую, чтобы получить гарантированную возможность снова выступать в России. Представитель Кремля назвал такую постановку вопроса неуместной и невыполнимой.

По мнению Пескова, рэперу не стоит питать иллюзий. Никто не даст Моргенштерну* гарантий, что все будет хорошо, и не обеспечит стопроцентную безопасность, если гипотетически представить поездку музыканта на передовую, указал пресс-секретарь президента.

«Потому что, зная тех парней, которые там… Там парни крепкие, суровые», - резюмировал представитель Кремля.

Моргенштерн*, живущий в Дубае, ранее признался в интервью журналистке Ксении Собчак, что хочет вернуться в Россию. По словам рэпера, он соскучился по родине, но пока не едет туда из-за страха.

*Алишер Моргенштерн внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

Дмитрий Песков Музыка Моргенштерн
17 ноября 2023, 05:04
Сжегший российский паспорт певец Шарлот вызвал на дуэль Shaman
YouTube
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Певец и блогер Эдуард Шарлот обратился к исполнителю Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) в социальных сетях. Вокалист вызвал артиста на музыкальную дуэль, потому что сомневается в его творческих способностях.

«Shaman, я вызываю тебя на дуэль: творческую и музыкальную», - сказал Шарлот.

Блогер предложил вокалисту встречу в помещении, где будет стоять фортепиано. Каждый должен на дуэли показать навыки на музыкальном инструменте, а также умение сочинять композиции и голосовой диапазон.

«Везде в проплаченных источниках пишут, что ты композитор и автор песен. Я в тебе не признаю ни одного, ни второго. Отвечай, или ты проиграл», - сказал блогер.

Ранее Шарлот показал скан билета на самолет до Санкт-Петербурга из Еревана. Полет запланирован на 22 ноября. Певец полетит на рейсе по заграничному паспорту, потому что русское удостоверение личности парень уничтожил.

До этого блогер негативно высказывался в сторону России и сжег российский паспорт. Теперь звезда интернета хочет вернуться и снова заняться творчеством для русскоязычной аудитории.

Ранее российский режиссер и актер Никита Михалков похвалил Shaman. Он отметил, что артист является прекрасным певцом.

Блогеры
17 ноября 2023, 03:51
«Размазывает кровавые сопли». Чулпан Хаматова появилась на сцене в Латвии в жалком виде
Кинопоиск
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Сбежавшая из России Чулпан Хаматова появилась на сцене в Латвии в роли Риты в спектакле по мотивам картины Валерия Тодоровского «Страна глухих». Актриса в прямом смысле размазывала по лицу кровавые сопли и слезы, чем вызвала жалость у российского зрителя, сообщило издание kp.ru.

В Латвию Хаматову позвал режиссер-русофоб Алвис Херманис, но в стране к российской актрисе отнеслись прохладно. Хаматовой пришлось учить латышский язык, без этого ее не пускали на сцену.

В спектакле Херманиса по мотивам фильма «Страна глухих», который сделал известной Хаматову, актриса играет Риту. По сюжету у ее героини течет из носа крови, и она размазывает кровавые сопли и слезы по лицу.

Публика, увидев актрису в таком облике, посчитала ее жалкой. Зрители указали, что это злая ирония и будет еще хуже.

Хаматовой в Прибалтике пришлось несладко. Чтобы заработать, ей приходилось читать стихи. Гонорар артистки в Новом Рижском театре составил около 1000 долларов.

Латвия Актеры
17 ноября 2023, 03:19
Сбежавших из России Пугачеву и Галкина сфотографировали на Кипре
РИА «Новости»
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Аллу Пугачеву и ее мужа Максима Галкина* заметили в городе Лимасол на Кипре. Об этом сообщил Starhit, разместив снимок в материале.

Аллу Пугачеву и ее мужа Максима Галкина* заметили в городе Лимасол на Кипре. Об этом сообщил Starhit , разместив снимок в материале.

На кадре видно, что звездная пара идет по дороге, романтично взявшись за руки. Певица была в свободной белой рубашке и светлых джинсах, а ее муж в белой футболке и черных джинсах. Как отметили авторы новости, рядом с супругами шла неизвестная брюнетка. По предварительной информации, это помощница артистов.

Пугачева стала женой Галкина* в 2011 году. Максим оказался пятым по счету мужем у певицы. Супруги отметили годовщину знакомства 15 ноября.

Ранее Главред RT Маргарита Симоньян высмеяла брак 47-летнего юмориста и 74-летней исполнительницы. Она обратила внимание на многочисленные официальные и неофициальные любовные связи Аллы Борисовны. При этом последнее замужество, по мнению журналистки, у Пугачевой не задалось, потому что «с мальчиком не повезло».

* признан иноагентом по решению Минюста РФ.

Кипр Алла Пугачева Максим Галкин

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