07 марта 2024, 09:02

Аллу Пугачеву потребовали признать иноагентом

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Активисты Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией обратились в генпрокуратуру России с требованием признать певицу Аллу Пугачеву иноагентом. Их возмутила ее реакция на высказывание Стаса Михайлова об уехавших артистах, сообщил Telegram-канал Shot.

Общественники во главе с Виталием Бородиным отправили обращение на имя генпрокурора России Игоря Краснова. Они заявили, что есть как минимум две причины внести Аллу Пугачеву в реестр лиц под иностранным влиянием. Во-первых, она уехала заграницу после начала спецоперации и обозначила антироссийскую позицию, во-вторых, публично поддержала муа-иноагента Максима Галкина *.

Поводом для обращения стало высказывание Аллы Пугачевой о ненормальности людей, решивших вернуться в Россию. Артистка записала обращение Стасу Михайлову , который заявил, что бежавшие из страны артисты вернутся. По его мнению, они «приползут на коленях».

Жена Стаса Михайлова Инна после скандала обратилась к Максиму Галкину*. Она попросила артиста не позорить супругу.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России

Алла Пугачева Стас Михайлов Иноагенты Шоу-бизнес
07 марта 2024, 05:06
Оружейницу фильма «Ржавчина» признали виновной в непредумышленном убийстве
Unsplash
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Суд присяжных признал виновной в непредумышленном убийстве оружейницу Ханну Гутьеррес-Рид, которая работала на фильме «Ржавчина». Во время съемок в 2021 году актер Алек Болдуин убил из заряженного пистолета оператора Галину Хатчинс. Подробности сообщила телекомпания ABC News.

После двух часов совещаний присяжные признали Гутьеррес-Рид виновной в непредумышленном убийстве и невиновной в фальсификации улик. Обвиняемую взяли под стражу, ей грозит до полутора лет лишения свободы.

Убийство произошло в 2021 году. По сюжету фильма актер выстрелил из оружия, которое оказалось заряженным боевыми патронами. Ранения получили оператор и режиссер. Хатчинс не выжила. В ее убийстве обвинили Алека Болдуина.

Убийства Суд Голливуд Фильмы Оружие Актеры
07 марта 2024, 04:57
«Мечтала еще в юности». Буланова впервые рассказала, как живет с молодым супругом
РИА «Новости»
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Певица Татьяна Буланова раскрыла подробности своей личной жизни с молодым супругом бизнесменом Валерием Рудневым, который младшее ее на 19 лет. О семейных отношениях артистка рассказала в беседе с «Вечерней Москвой».

«Разница в возрасте не имеет никакого значения. Мы еще раз это доказали. Валерий - замечательный. Он настоящий мужчина, очень заботливый, умный и сильный. Именно о таком супруге я мечтала еще в юности», - призналась вокалистка.

По словам исполнительницы, новый муж уважает ее сыновей от других браков. Дети тоже хорошо относятся к избраннику мамы. При этом звезда спокойно реагирует на комментарии поклонников, которые осуждают ее выбор. Она была готова к такому повороту и воспринимает критику как обратную сторону популярности.

Еще летом прошлого года Буланова вышла замуж в третий раз. Свадьба пары прошла в Дворце бракосочетания № 1 в Санкт-Петербурге. На мероприятие позвали только небольшой круг близких и родных. Позже артистка намекнула, что хочет взять фамилию мужа.

Отношения Мужчины
07 марта 2024, 01:22
Собчак похвасталась новой сумкой за 631 тысячу рублей
РИА «Новости»
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Российская ведущая Ксения Собчак показала подписчикам новые покупки — сумку, пальто и шерстяной костюм. Видео журналистка выложила в своем Telegram-канале.

Процедуру презентации вещей Собчак назвала анпакингом.

«В этот раз доставка из моего любимого The Row - сумка Margaux Salpa, с которой вообще не планирую расставаться, и пальто мечты», - подписала публикацию Собчак.

Сумка люксового бренда на официальном сайте продавца стоит 631 тысячу рублей, однако в продаже ее в настоящее время нет.

Предмет верхней одежды оказался той же фирмы, что и наплечный аксессуар. Брючный костюм - от Loewe.

Ранее Собчак рассказала, что хотела бы сделать перерыв в своей журналистской карьере. Такое заявление Собчак сделала в ответ на вопрос одного из своих подписчиков, который поинтересовался, не планирует ли она уйти в годичный отпуск, чтобы отдохнуть от журналистики.

Российская ведущая Ксения Собчак показала подписчикам новые покупки - сумку, пальто и шерстяной костюм. Видео журналистка выложила в своем Telegram-канале.

Одежда Ксения Собчак Журналистика
06 марта 2024, 18:57
«Не Стасик, а Станислав». Жена Михайлова ответила на слова Пугачевой о муже
Global Look Press
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К словесной перепалке Аллы Пугачевой и Стаса Михайлова подключилась супруга певца Инна. В своем Instagram* она порекомендовала Максиму Галкину** следить за тем, что Примадонна выставляет в социальных сетях.

«Не Стасик, а Станислав… Любим! Надеемся, что разум победит. Такие оскорбления унижают вас. Максим Галкин**, ради детей, не позорь Аллу Борисовну», - написала она.

До этого Пугачева записала видеообращение Стасу Михайлову с реакцией на его высказывание об уехавших из России звезд. Она заявила, что нормальные люди не вернуться в Россию и посоветовала певцу пользоваться моментом, чтобы зарабатывать деньги.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

** Признан иностранным агентом на территории России.

Музыка Алла Пугачева Стас Михайлов

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