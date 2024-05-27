Аллегрова разнесла участников «ВИА Суперстар» за исполнение ее песен

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Аллегрова сначала резко высказалась в адрес коллектива ВИА «Лейся, песня», которые выступили с ее хитом «Не обернусь». По словам артистки, номер показался ей еще хуже выступления группы «Чи-Ли».

«Мне не нравится, что исполнение и стиль музыки не соответствуют друг другу. Плюс полнейшее непонимание, о чем артист поет», - уточнила Аллегрова.

Наташа Королева и Лера Кудрявцева согласились с таким мнением, им также не понравился этот номер.

«Все это было немного искусственно», - указала Королева.

При этом Аллегрову приятно удивила группа «Балаган Лимитед», которая исполнила ее композицию «Угонщица».

«Ребята - это вышак для меня. Как вы это в хорошем смысле слова извратили! Такое я принимаю на все 100%», - отметила певица.

Ранее певица Лариса Долина в новом музыкальном шоу «Поймай меня, если можешь» на телеканале «Россия» встретилась со своими клонами. Три девушки исполнили ее песню «Половинки».