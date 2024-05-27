Аллегрова разнесла участников «ВИА Суперстар» за исполнение ее песен
Певице Ирине Аллегровой не понравилось выступление некоторых групп на шоу «ВИА Суперстар» на НТВ. Она раскритиковала участников, исполнивших ее песни.
Аллегрова сначала резко высказалась в адрес коллектива ВИА «Лейся, песня», которые выступили с ее хитом «Не обернусь». По словам артистки, номер показался ей еще хуже выступления группы «Чи-Ли».
«Мне не нравится, что исполнение и стиль музыки не соответствуют друг другу. Плюс полнейшее непонимание, о чем артист поет», - уточнила Аллегрова.
Наташа Королева и Лера Кудрявцева согласились с таким мнением, им также не понравился этот номер.
«Все это было немного искусственно», - указала Королева.
При этом Аллегрову приятно удивила группа «Балаган Лимитед», которая исполнила ее композицию «Угонщица».
«Ребята - это вышак для меня. Как вы это в хорошем смысле слова извратили! Такое я принимаю на все 100%», - отметила певица.
Ранее певица Лариса Долина в новом музыкальном шоу «Поймай меня, если можешь» на телеканале «Россия» встретилась со своими клонами. Три девушки исполнили ее песню «Половинки».