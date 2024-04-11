11 апреля 2024, 16:42

«Алла такая одна!» Тарасова назвала Пугачеву украшением России

РИА «Новости»
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Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поддержала идею создания документального фильма о певице Алле Пугачевой. Своим мнением об артистке она поделилась в беседе с корреспондентом портала Sport24.

Тарасова заявила, что с большим уважением относится к проектам, которые рассказывают историю выдающихся артистов, особенно когда речь идет о такой уникальной личности, как Пугачева. Тренер порекомендовала всем россиянам посетить показы этой ленты.

«Очень положительно отношусь к тому, чтобы про таких выдающихся артисток и певиц снимали фильмы. Тем более нет такой, как Пугачева - Алла такая одна! <…> Алла Пугачева - великая женщина и украшение нашей страны!» - сказала Тарасова.

Журналистка Ксения Собчак решила снять документальный фильм к 75-летию артистки, которое будут отмечать 15 апреля. Глава ФПБК Виталий Бородин предположил, что Пугачева рискует попасть в список иноагентов после выхода фильма.

Фильмы Алла Пугачева Шоу-бизнес
11 апреля 2024, 17:36
Шура рассказал, как лишился речи после перенесенного микроинсульта
РИА «Новости»
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Певец Шура не мог произносить длинные слова после перенесенного микроинсульта. Об этом он рассказал порталу Prozvezd.

О проблемах со здоровьем артиста стало известно в конце прошлого года. Вскоре выяснилось, что летом у музыкант случился микроинсульт. Шуру срочно госпитализировали, когда он был на гастролях в Крыму, а потом перевезли в Москву.

«Я даже не сразу понял, что перенес микроинсульт», - признался певец.

Он списал симптомы на усталость и недостаток сна, однако его команда заметила тревожные признаки. Коллеги исполнителя были очень испуганы.

«Хуже всего то, что я не мог быстро говорить и выговаривать длинные слова. В итоге врач подтвердил диагноз», - сказал он.

Несмотря на пережитые трудности, певец уверен, что проблемы остались позади, и надеется, что подобное больше не случится.

Поклонникам Шуры в Новосибирске 8 марта пришлось ждать выступления кумира больше часа. Артист задержал свой концерт в местном баре «Руки вверх».

Музыка Шоу-бизнес
11 апреля 2024, 17:18
Актеру Тилю Швайгеру могут ампутировать ногу
Global Look Press
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Немецкому актеру Тилю Швайгеру могут ампутировать ногу из-за сепсиса голени. Об этом он сообщил в беседе с изданием Bild.

Известный благодаря роли в фильме «Достучаться до небес» актер рассказал, что в 2023 году получил травму ноги. На месте раны образовалась язва, которая со временем только увеличивалась. На данный момент Швайгер принимает курс антибиотиков.

Несмотря на серьезность состояния и негативные прогнозы, актер сохраняет оптимизм. Пока Швайгеру запрещено выходить за пределы медицинского учреждения, но он намерен отправиться в Нью-Йорк на премьеру нового кинопроекта Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел», где исполнил одну из главных ролей.

Ранее звезда сериала «Зачарованные» Шеннен Доэрти заявила, что начала готовиться к смерти из-за рака молочной железы. Она поделилась с поклонниками новостями о состоянии здоровья, добавив, что болезнь прогрессирует.

Кино Фильмы Актеры
11 апреля 2024, 14:54
Рэпер HammAli возмутился из-за расистской шутки Баскова
РИА «Новости»
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Участник музыкального дуэта HammAli & Navai Александр Алиев возмутился из-за шутки певца Николая Баскова, прозвучавшей на одном из федеральных каналов. Рэпер в своих соцсетях обвинил звезду эстрады в проявлении предвзятости, основанной на национальных стереотипах.

«У меня есть творческое сообщество, где я не делю людей на нации. Не указываю им на их национальные особенности», - заявил HammAli.

Рэперу не понравилось, что люди смеялись над шуткой Баскова. Он отметил, что семь лет назад, когда их коллектив только начинал свою деятельность, отнесся бы к подобному юмору иначе. Сегодня же искажение его имени в эфире вызывает у HammAli неприятные эмоции.

Поводом для гнева артиста стала шутка Баскова в программе «Дуэты» на телеканале «Россия 1». Он высмеял название группы.

«Это продукты? Новые HammAli & Navai, только что испекли. Хочешь, брат, навали, хочешь - уходи», - произнес Басков с кавказским акцентом.

В начале марта дуэт HammAli & Navai и певица Seville выступили перед пассажирами вылетевшего из Москвы в Сочи авиарейса. Артисты появились перед зрителями спустя час после взлета и исполнили свои главные хиты.

Музыка Николай Басков
11 апреля 2024, 13:51
Баста больше не будет выпускать альбомы
РИА «Новости»
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Музыкант и продюсер Василий Вакуленко, известный под сценическим именем Баста, заявил, что не будет больше выпускать альбомы под этим псевдонимом. Об этом сообщил ТАСС.

«Сейчас пока синглы только, альбомов в рамках проекта „Баста“ никаких не будет. В прошлом году 24 песни вышло. Очень много всего», - сказал артист.

Однако артист подчеркнул, что его поклонники услышат новый сингл уже в День космонавтики. Он выйдет вместе с клипом.

В декабре Баста стал новым амбассадором Альфа-банка вместо ведущего Ивана Урганта. Музыкант уже долгое время сотрудничает с банком как предприниматель и клиент.

Также рэпер объявил о переходе ростовского СКА , которым он владеет, из Второй лиги в Медиалигу. Он напомнил, что команде приходится брать в аренду стадион, так как старого больше нет.

Музыка Шоу-бизнес

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