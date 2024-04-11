«Алла такая одна!» Тарасова назвала Пугачеву украшением России

Тарасова заявила, что с большим уважением относится к проектам, которые рассказывают историю выдающихся артистов, особенно когда речь идет о такой уникальной личности, как Пугачева. Тренер порекомендовала всем россиянам посетить показы этой ленты.

«Очень положительно отношусь к тому, чтобы про таких выдающихся артисток и певиц снимали фильмы. Тем более нет такой, как Пугачева - Алла такая одна! <…> Алла Пугачева - великая женщина и украшение нашей страны!» - сказала Тарасова.

Журналистка Ксения Собчак решила снять документальный фильм к 75-летию артистки, которое будут отмечать 15 апреля. Глава ФПБК Виталий Бородин предположил, что Пугачева рискует попасть в список иноагентов после выхода фильма.