01 марта 2024, 11:28

Алла Пугачева выпустила новый альбом впервые за 16 лет

РИА «Новости»
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Алла Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом «P.S.». Он вышел на стриминговых площадках 1 марта, сообщила «Комсомольская правда».

В альбом вошло 20 треков, записанных во время юбилейного концерта артистки в Кремлевском дворце в 2019 году. Для них характерна атмосфера живого выступления, аплодисменты и реплики звезды.

Кроме того, на пластинке появились и новые песни : «На коне», «Поживи в моей шкуре», «Монолог», «Анестезия», «Вольная» и другие.

Композиции уже доступны на Apple Music, Spotify, «Яндекс.Музыка», «ВКонтакте» и других музыкальных сервисах.

Ранее портниха Пугачевой Любовь Аксенова рассказала, что поп-королева обязательно вернется в Россию , когда подрастут ее дети. По ее словам, Пугачевой пришлось переехать из России исключительно из-за Максима Галкина*. Певица просто устала от постоянного внимания общественности и очень любит свою страну.

* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.

Алла Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом «P.S.». Он вышел на стриминговых площадках 1 марта, сообщила « Комсомольская правда ».

Музыка Алла Пугачева
01 марта 2024, 12:08
«Ничего не знаю об этом». Звезда «Ранеток» отреагировал на сообщения о задержании
РИА «Новости»
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Актер из «Папиных дочек» и «Ранеток» Юрий Яковлев опроверг сообщения, что его задержали с мефедроном в Москве. Об этом он заявил в беседе с «360».

«Вообще ничего не знаю об этом», - сказал Яковлев.

Он заявил, что никакого задержания не было. Его никто не обыскивал, а также никакого отношения к наркотикам он не имеет.

В разговоре с Mash мужчина тоже отрицал, что у него при себе были наркотики. Тем не менее он подтвердил, что патруль обыскивал его, но у него ничего не обнаружили. Помимо этого, он добавил, что не знает, завели ли на него уголовное дело или нет.

Ранее появилась информация, что 22 февраля сотрудники полиции , патрулируя район Ясенево Москвы, заметили 31-летнего актера, который закапывал что-то в сугроб. Оказалось, что в снегу лежал сверток с запрещенным веществом. Предварительно, им оказался мефедрон. Мужчине может грозить до трех лет лишения свободы.

Наркотики Задержания Уголовное дело Актеры
01 марта 2024, 12:01
Нюша появилась на вечеринке без обручального кольца
РИА «Новости»
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Певицу Нюшу заметили без обручального кольца на светской вечеринке. Слухи о возможном разводе между исполнительницей и бизнесменом Игорем Сивовым начали распространяться еще в 2023 году, отметил портал Super.

Тогда фанаты отметили, что певица внезапно сменила имидж и отпраздновала Новый год без своего супруга. Подозрения поклонников окрепли, когда они не заметили на фотографиях артистки обручального кольца.

Директор исполнительницы поспешил заверить, что для беспокойства нет оснований, а вскоре и сама Нюша опровергла слухи, поделившись совместным снимком с супругом.

Однако на мероприятии «Проводы зимы: Super x VK» Нюша снова появилась без обручального кольца. Теперь отсутствие кольца артистка и ее менеджер комментировать отказались.

По данным Super, в СМИ появилось фото мужа певицы в объятиях другой женщины. Ранее Нюша упоминала, что муж был неверен и во время ее беременности. Она также призналась, что не планировала второго ребенка.

Семья Музыка
01 марта 2024, 11:57
«Устал опровергать, что я не труп». Стало известно о состоянии Бари Алибасова
Global Look Press
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Продюсера группы «На-На» и музыкант Бари Алибасова выписали из больницы. Сейчас он чувствует себя хорошо и скоро продолжит работу, сообщила в беседе с «360» его супруга Елена.

«Хорошо. Уже пищит забери у меня телефон. Говорит, я уже устал опровергать, что я не труп. Мы уже вчера сбежали [из больницы]», - рассказала супруга.

Собеседница «360» уточнила, что врачи напомнили не забывать пить витамины. Однако их семью это указание особо не касается, потому что они заранее - с ноября - задумываются об этом. А по началу весны пропивают необходимые добавки.

Она также добавила, что начало марта у артиста уже расписано. По плану, его ждут съемки в художественном фильме и другие проекты.

Бари Алибасов попал в больницу в воскресенье, 25 февраля. Тогда его жена рассказала «360», что они просто «решили перестраховаться». Позже появилась информация, что продюсера перевели в реанимацию.

Больницы Бари Алибасов
01 марта 2024, 11:37
«Для меня странно». Бузова заявила, что ей стыдно за Ивлееву
Global Look Press
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Телеведущая и блогер Ольга Бузова рассказала, что ей стыдно за блогера Анастасию Ивлееву, которая впервые посмотрела послание президента России Владимира Путина Федеральному совету. Свое мнение она высказала в сторис в Instagram*.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Бузова объяснила, что она смотрела послание президента, а потом постепенно начала знакомиться с высказываниями своих коллег о мероприятии. Она возмутилась, что Ивлеева - человек, которого считают лидером мнений, не интересовалась политикой страны до сих пор.

«Для меня странно, когда осознанный человек, которому за 30, впервые в жизни смотрит обращение президента, живя в нашей стране», - заявила Бузова.

Незадолго до этого Анастасия Ивлеева поделилась, что сейчас старается погрузиться в вопросы, которыми она не интересовалась до этого, поэтому она впервые посмотрела церемонию. Кроме того, она подчеркнула, что уже решила за кого будет голосовать.

Ранее Бузова назвала ревностью обвинения в алкоголизме со стороны продюсера Нателлы Крапивиной.

Ольга Бузова Блогеры Анастасия Ивлеева

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