Алла Пугачева выпустила новый альбом впервые за 16 лет

В альбом вошло 20 треков, записанных во время юбилейного концерта артистки в Кремлевском дворце в 2019 году. Для них характерна атмосфера живого выступления, аплодисменты и реплики звезды.

Кроме того, на пластинке появились и новые песни : «На коне», «Поживи в моей шкуре», «Монолог», «Анестезия», «Вольная» и другие.

Композиции уже доступны на Apple Music, Spotify, «Яндекс.Музыка», «ВКонтакте» и других музыкальных сервисах.

Ранее портниха Пугачевой Любовь Аксенова рассказала, что поп-королева обязательно вернется в Россию , когда подрастут ее дети. По ее словам, Пугачевой пришлось переехать из России исключительно из-за Максима Галкина*. Певица просто устала от постоянного внимания общественности и очень любит свою страну.

* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.

Алла Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом «P.S.». Он вышел на стриминговых площадках 1 марта, сообщила « Комсомольская правда ».