Алла Пугачева впервые после нападения ХАМАС на Израиль вышла на связь

«Живем дальше», - написала артистка.

Алла Пугачева 31 октября показала фотографии детей и супруга, но запретила их комментировать. Предпоследний пост певица выкладывала 23 июня с концерта Максима Леонидова и больше не появлялась в соцсетях , не отвечала на звонки и сообщения.

Сайт kp.ru сообщал, что она вместе с семьей из-за обострения палестино-израильского конфликта могла перебраться на Кипр, однако близкий Алле Пугачевой человек не подтвердил эту информацию. В 2021 году она купила строящиеся апартаменты в самом дорогом небоскребе Лимассола.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.