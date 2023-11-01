Алла Пугачева впервые после нападения ХАМАС на Израиль вышла на связь
Переехавшая в Израиль певица Алла Пугачева впервые после долгого молчания вышла на связь с поклонниками. Она опубликовала пост в Instagram*.
«Живем дальше», - написала артистка.
Алла Пугачева 31 октября показала фотографии детей и супруга, но запретила их комментировать. Предпоследний пост певица выкладывала 23 июня с концерта Максима Леонидова и больше не появлялась в соцсетях , не отвечала на звонки и сообщения.
Сайт kp.ru сообщал, что она вместе с семьей из-за обострения палестино-израильского конфликта могла перебраться на Кипр, однако близкий Алле Пугачевой человек не подтвердил эту информацию. В 2021 году она купила строящиеся апартаменты в самом дорогом небоскребе Лимассола.
* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.