Артистка пересекла границу с Россией на пограничном переходе в Псковской области. По данным источника, Пугачева села в черную Toyota Camry и уехала. Baza отметила, что артистка приехала в Россию одна, без супруга.

Накануне подруга Пугачевой - дизайнер Любовь Аксенова рассказала, что певица «тоскует» и хочет вернуться на Родину. Переезд за границу она называет «глубочайшей ошибкой».

Переехавшая в Израиль Пугачева несколько месяцев не выходила на связь, только 31 октября она опубликовала фото с детьми и супругом, но запретила его комментировать. В посте артистка написала: «Живем дальше». Это ее единственная публикация после обострения палестино-израильского конфликта.

В конце октября в СМИ поползли слухи , что в звездной семье начались проблемы. В газетах писали, что Пугачева хочет вернуться в Россию, а Галкин* против такого поворота событий.

* Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.