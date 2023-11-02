02 ноября 2023, 20:18

Алла Пугачева вернулась в Россию — СМИ

РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева вернулась в Россию без своего супруга Максима Галкина*. Об этом сообщил источник Telegram-канала Baza.

Артистка пересекла границу с Россией на пограничном переходе в Псковской области. По данным источника, Пугачева села в черную Toyota Camry и уехала. Baza отметила, что артистка приехала в Россию одна, без супруга.

Накануне подруга Пугачевой - дизайнер Любовь Аксенова рассказала, что певица «тоскует» и хочет вернуться на Родину. Переезд за границу она называет «глубочайшей ошибкой».

Переехавшая в Израиль Пугачева несколько месяцев не выходила на связь, только 31 октября она опубликовала фото с детьми и супругом, но запретила его комментировать. В посте артистка написала: «Живем дальше». Это ее единственная публикация после обострения палестино-израильского конфликта.

В конце октября в СМИ поползли слухи , что в звездной семье начались проблемы. В газетах писали, что Пугачева хочет вернуться в Россию, а Галкин* против такого поворота событий.

* Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Алла Пугачева Максим Галкин Иноагенты
02 ноября 2023, 18:30
«Это бред». Отец Филиппа Киркорова не сбегал из больницы
РИА «Новости»
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Отец певца Филиппа Киркорова не сбегал из больницы — появившиеся в СМИ сообщения не соответствуют действительности. Об этом «360» сообщила пресс-секретарь Киркорова-младшего Екатерина Успенская.

В Сети распространились данные о том, что Бедрос Киркоров якобы покинул медучреждение, не долечив пневмонию. Однако Успенская рассказала, что на самом деле отец знаменитого эстрадного певца находится в больнице на обследовании.

«Это неправда. Он в больнице на обследовании. <…> Не сбегал, это бред», - подчеркнула она.

Ранее стало известно, что 91-летний Бедрос Киркоров сам обратился в гериатрическое отделение московской клиники с жалобами на одышку, слабость и боли в спине. Врачи диагностировали у него нарушение бронхиальной проходимости, пневмонию и двусторонний гидроторакс. Киркорова-старшего оставили на стационарном лечении.

Появлялась также информация о резком ухудшении самочувствия Бедроса Киркорова. Однако сам он в беседе с «360» заверил, что чувствует себя нормально.

Больницы Музыка
02 ноября 2023, 15:15
«Не понимаю смысла». Приемный отец Милохина — о приходе очередной повестки сыну
РИА «Новости»
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В СМИ опять появилась информация о том, что блогеру и певцу Дане Милохину прислали повестку в армию по адресу TikTok-хауса в Подмосковье, где он жил раньше, на пике популярности. Приемный отец молодого человека Дмитрий Тюленев рассказал «360», что не в курсе, правда ли это, но парень там не прописан. В любом случае повестку никто не вручал, уточнил собеседник он.

«Они на Рублевке дом снимали, не знаю, почему туда… Я не в курсе этой информации. Не понимаю смысл туда присылать, если это правда. Там у него нет прописки. Не должны же присылать по адресу временной регистрации. У нас пока никто никуда не приносил, не приходил. Не приходили повестки», - пояснил Тюленев.

Он добавил, что Даня Милохин отлично себя чувствует, занимается спортом, «основательно готовится к бою», ходит к персональному тренеру. Как оказалось, блогер «серьезно нацелился на мужской спорт» и буквально бредит им.

«Говорит: „Ложусь с этим и встаю“. Каждый день тренировки, учит английский. Все отлично, не унывает», - добавил его приемный отец.

Кроме того, по словам Дмитрия Тюленева, сейчас семья занята судебными тяжбами: администрация Анапы подала иск в суд с требованием снести его дом и семейный магазин одежды на основании поступивших анонимных жалоб. Якобы при строительстве нарушались градостроительные нормы, хотя, по словам Тюленева, речь идет о доме 1940 года, до которого «никому раньше дела не было».

Раньше информация о том, что Милохин получил повестку, уже распространялась в СМИ, но в семье это также опровергали.

Блогеры Армия
02 ноября 2023, 10:28
Анджелина Джоли выступила против Израиля из-за ударов по сектору Газа
Unsplash
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Звезда Голливуда и экс-спецпосланник Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Анджелина Джоли осудила удары израильской армии по Газе. Пост с критикой она опубликовала в своем аккаунте в Instagram*.

Джоли назвала удары Израиля по жителям анклава намеренными. А Газу - тюрьмой на открытом воздухе, которая сейчас становится массовым захоронением. Актриса напомнила, что весь мир наблюдает за тем, как миллионы палестинских детей и женщин подвергаются коллективному наказанию. Многие страны при этом поддерживают действия Израиля.

«Отказываясь требовать гуманитарного прекращения огня и блокируя Совбез ООН от введения его в отношении одной или обеих сторон, мировые лидеры причастны к этим преступлениям», - констатировала Джоли.

Генсека ООН Антониу Гутерриша шокировал удар израильской армии по лагерю беженцев Джебалия в Газе. Его потрясло убийство невинных жителей анклава, в том числе женщин и детей.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Израиль Анджелина Джоли Конфликт Израиля и Палестины
02 ноября 2023, 03:51
«Она тоскует». Подруга Пугачевой заявила о желании певицы вернуться в Россию
РИА «Новости»
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Приятельница певицы Аллы Пугачевой дизайнер Любовь Аксенова заявила, что артистка очень хочет вернуться на Родину. Об этом женщина рассказала в интервью сайту mk.ru.

Она отметила, что переезд артистки за границу оказался «глубочайшей ошибкой». Пугачева оставила большое количество поклонников, хотя всегда считала Россию своим домом. Во времена СССР знаменитость часто бывала в других странах, но после путешествий говорила: «Здесь мой дом, а там я - просто певица на неделю».

«Она тоскует. Алла прекрасно понимает, в какой ситуации оказалась. Домой ей хочется», - сказала подруга Аллы Борисовны.

Дизайнер выразила уверенность, что Пугачева скучает по родной стране. Модельер даже придумала, как попросить артистку вернуться.

«Надо сделать программу на телевидении с участием ее поклонников, которые бы сказали: „Алла, мы тебя очень ждем в России, мы тебя слушаем здесь каждый день. Только ты нам нужна. А там, за рубежом, тебя некому слушать“», - сказала Аксенова.

Ранее Пугачева впервые после долгого молчания вышла на связь. Она сделала пост в социальных сетях с подписью: «Живем дальше».

Россия Музыка Алла Пугачева

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