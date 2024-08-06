06 августа 2024, 11:27

«Алла Борисовна, возвращайтесь»: Волочкова обратилась к Пугачевой

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Балерина Анастасия Волочкова попросила певицу Аллу Пугачеву вернуться в Россию. Свой призыв она разместила на странице в социальной сети Instagram*.

«Алла Борисовна, возвращайтесь. На Родине вам комфортнее. Вас в России любят больше, чем на Западе», - написала Волочкова.

Не все подписчики танцовщицы согласились с ее мнением. Многие высказались против возвращения примадонны в Россию.

«На Западе про Пугачеву и не слышали, а в России больше слышать не хотят», «Мы ее не ждем! Предательство самый страшный грех, который не прощают», «Кто ждет женщину, которая оскорбила русский народ, назвав нас ненормальными?» - возмутились пользователи Сети.

Ранее муж певицы, юморист Максим Галкин**, опроверг слухи о том, что Пугачева намерена дать сольный концерт в России. Он назвал эту информацию фейком.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

** Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

Концерты Россия Алла Пугачева Анастасия Волочкова Шоу-бизнес
06 августа 2024, 12:36
Рианна посетила фестиваль на Барбадосе в провокационном карнавальном наряде
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Певица Рианна посетила фестиваль Crop Over на Барбадосе. Она произвела фурор в откровенном наряде из блестящих камней. Фотографии звезды опубликовало издание Page Six.

Рианна ежегодно посещает фестиваль в своей родной стране и каждый раз подбирает яркий и провокационный образ. В этот раз приклеенные к телу драгоценные камни имитировали облегающий комбинезон, а на голове расположилась массивная корона. Наряд дополнили огромные крылья с разноцветными перьями.

Имя автора наряда знаменитость не уточнила.

Ранее Рианна призналась, что после рождения второго сына столкнулась с облысением. В итоге артистка стала более творчески подходить к созданию причесок, что вернуло ей любовь к себе.

Фестивали Шоу-бизнес Рианна
06 августа 2024, 11:48
Банда грабителей залезла в гостевой дом Тома Хэнкса и Риты Уилсон в Лос-Анджелесе
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
В гостевой дом Тома Хэнкса и Риты Уилсон в Лос-Анджелесе пробрались воры. Актеры обратились с заявлением в полицию, сообщили журналисты Thirty Mile Zone.

По данным издания, пока супруги находились за городом, злоумышленники средь бела дня выбили окно и залезли в их гостевой дом. Сработавшая сигнализация не остановила воров, но, вероятно, спугнула, так как в основной особняк они не проникли.

Хэнкс и Уилсон объяснили правоохранителям, что пока не смогли оценить ущерб, поскольку нужно перепроверить все вещи в доме.

Авторы статьи отметили, что у грабителей, предположительно, не было главной целью напасть на голливудскую пару. Это похоже на работу одной из многочисленных банд в районе.

Сотрудники полиции пока не нашли подозреваемых. Расследование продолжается.

На днях приглашенного в Париж на Олимпийские игры экс-футболиста сборной Бразилии Артура Антунеса Коимбру, известного как Зико, обокрали в столице Франции. Он лишился приблизительно 500 тысяч евро.

Ограбления Голливуд Актеры
06 августа 2024, 11:08
На страницах российских исполнителей в Spotify появилась реклама наркошопа
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
На аватарках популярных отечественных артистов в аккаунтах ушедшего из России музыкального сервиса Spotify появилась реклама одного из даркнет-маркетплейсов, специализирующегося на продаже наркотиков. На это обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.

Она опубликовала скриншоты аккаунтов Soda Luv, Вити АК, Паши Техника и Молодого Платона. На их страницах были размещены логотипы и QR коды наркомагазина.

«Взломали ли их аккаунты или они сами разместили рекламу запрещенных веществ - пока непонятно», - написала Мизулина.

В июне аккаунты российских артистов в Spotify подверглись взлому. Хакеры разместили на обложках Soda Luv, Yanix и Славы Марлоу ссылку на Telegram-канал с рекламой. Более того, аккаунты певца Ярослава Дронова (Shaman) и Полины Гагариной вовсе удалили со стриминговой платформы.

Наркотики Интернет Реклама Мошенничество Россия Spotify Рэпер Паша Техник Екатерина Мизулина
06 августа 2024, 10:33
«Выдумки от начала до конца». Галкин о — планах Пугачевой выступить в России
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Юморист Максим Галкин* опроверг слухи о том, что якобы певица Алла Пугачева намерена дать сольный концерт в России в этом году. В социальной сети Instagram**он назвал фейком эту информацию, появившуюся накануне в СМИ.

«Выдумки от начала до конца. С чего они взяли, что Алла собирается в Россию? Какое окружение? Кто этот продюсер?», - озадачился юморист.

Галкин* также опроверг сведения, размещенные в прессе, о том, что Пугачева попытается посодействовать в вопросе о снятии с него статуса иноагента.

На днях примадонна во время фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале объяснила, что не будет выступать в ближайшее время. По ее словам, она не может преодолеть внутренний барьер.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

** Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Концерты Алла Пугачева Максим Галкин Шоу-бизнес

Новости по теме