«Я категорический противник охоты на ведьм. Так с водой можно и ребенка из купели выплеснуть. Я против того, чтобы великую Аллу Пугачеву признавали иноагентом. В сравнении с реальными и подлыми иноагентами <…> Алла Борисовна - святая», - сказал актер.

По мнению Джигурды, всем покинувшим родину артистам придется выбрать, на какой они стороне: «свет в лице России» или «злая тьма» Запада, которая приготовила «цифровой концлагерь» для всех людей. Выбор не обойдет стороной и Пугачеву.

«Выбирай, великая Алла Борисовна. На двух стульях на этот раз никому усидеть не удастся», - сказал шоумен.

Ранее стало известно, что активисты Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией обратились в Генпрокуратуру России с требованием признать Пугачеву иноагентом. Так они отреагировали на ее скандальный ответ коллеге по цеху Стасу Михайлову, который высказался об уехавших из России знаменитостях.