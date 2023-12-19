19 декабря 2023, 21:53

Алина Кабаева опубликовала фото из Китая с неизвестным мужчиной

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Гимнастка Алина Кабаева опубликовала в социальных сетях фотографию из Китая, которая вызвала живой интерес у подписчиков. В КНР олимпийская чемпионка посетила турнир «Небесная грация 2023».

На фото 40-летняя спортсменка предстала в компании неизвестного мужчины. Фанаты оценили счастливый вид Кабаевой и начали гадать, кто ее спутник. Впрочем, большинство комментаторов пришли к выводу, что гимнастку с этим человеком связывают рабочие, а не романтические отношения.

Ранее Кабаева появилась в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале и привлекла внимание зрителей своим нарядом. Это было черное платье ниже колен сеткой, украсившей рукава и зону декольте. Комментаторы отметили, что оно обошлось спортсменке в 194 тысячи рублей.

В ноябре 2021 года Алина Кабаева получила «спортивный „Оскар““ - Венок почета на фестивале Международной федерации спортивного кино и телевидения Sport Movies & TV 2021.

Спортсмены Фестивали Китай
19 декабря 2023, 11:53
«Очень жалко, что рядом никого не было». Актриса Волкова — об обстоятельствах гибели Красилова
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Танцор Дмитрий Красилов умер в молодом возрасте и совершенно один. Актриса театра и кино Екатерина Волкова рассказала «360» о знакомстве с ним и посоветовала всем следить за здоровьем.

«Самое ужасное, что люди уходят в таком молодом возрасте. Все, что хочется сказать, - ребят, следите за своим здоровьем. И всегда, если вы чувствуете, что вам нехорошо, пусть с вами будет кто-то - одному ни в коем случае нельзя быть», - сказала она.

Звезда сериала «Воронины» рассказала, что пересекалась с Дмитрием Красиловым на разных мероприятиях. Познакомились же они при необычных обстоятельствах.

«У астролога, когда практически год назад делали карту желаний. Я уверена, что у Димы не было вот таких желаний - того, что произошло», - заявила актриса.

Екатерина Волкова подтвердила слова коллег о том, что никогда не видела Дмитрия Красилова в плохом настроении. Он всегда оставался позитивным, веселым, жизнерадостным и добрым человеком.

«До сих пор невозможно поверить, что Димы не стало. И очень жалко, что рядом никого не было», - заявила она.

Дмитрий Красилов прославился после съемки в клипе группы Little Big, поклонники дали ему прозвище «Пухляш». Вечер перед смертью он провел в кинотеатре «Октябрь» на премьере комедии «Новогодний ол инклюзив». На следующий день артист не вышел на работу. Сотрудники МЧС выломали дверь и обнаружили танцора без признаков жизни. По одной из версий, он скончался из-за проблем с сердцем , о которых знал и говорил друзьям.

Музыкальные клипы Музыка Актеры Little Big на Евровидении
19 декабря 2023, 09:56
«Все в порядке». Юлия Бордовских — о своей госпитализации
Читайте нас в: Google Новости
Телеведущая Юлия Бордовских заявила, что чувствует себя хорошо и находится дома. В разговоре с «360» она не подтвердила слухи о госпитализации.

«Нет, все в порядке. Я дома. Все хорошо», - сказала женщина.

Однако источник «360» сообщил, что 14 декабря ее направили в горбольницу № 52.

Информация о госпитализации Юлии Бордовских появилась в Telegram-канале Mash. Он сообщал, что она несколько дней лечила кашель, высокую температуру, озноб и слабость дома, а потом обратилась к врачу. Бывшую ведущую программ НТВ, ТВ-6, автора книг о фитнесе якобы положили в больницу в состоянии средней степени тяжести с отрицательным тестом на ковид.

В интернете появилась информация об экстренной госпитализации актрисы Елены Плаксиной, которая исполняла роль жены одного из главных героев в пяти фильмах «Елки». Она попала на операционный стол с острым воспалением брюшной полости из-за аппендицита, но уже излечилась и вышла на работу.

Болезни Журналистика Телевидение
19 декабря 2023, 09:24
Актрису Елену Плаксину из фильмов «Елки» прооперировали
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Врачи спасли актрису Елену Плаксину, которую экстренно госпитализировали с последствиями острого аппендицита. Ей провели срочную лапароскопическую операцию, сообщил Telegram-канал Shot.

На фоне гангренозного аппендицита у актрисы развился перитонит. Воспаление брюшной полости могло привести к летальному исходу. Елену Плаксину экстренно госпитализировали и провели операцию лапароскопическим методом, удалив аппендикс и почистив полость.

После процедуры воспаление удалось снять. Температура тела опустилась до нормальных значений, а боль прошла. По информации канала, Елену Плаксину уже выписали из больницы, и она вернулась на сцену.

Актриса играет в спектаклях театра «Современник». Широкой публике она известна по роли Оли, жены Бориса, в пяти частях фильмов «Елки» , работе в картинах «Ласточкино гнездо» и «Идентификация».

Первый фильм «Елки» вышел в 2010 году. Последней стала 10-я часть 2023 году с участием Филиппа Киркорова , Галины Польских, Александра Баширова и других звезд.

Болезни Актеры
19 декабря 2023, 08:46
Телеведущую Юлию Бордовских госпитализировали в состоянии средней тяжести
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В одну из клиник Москвы в состоянии средней степени тяжести госпитализировали телеведущую Юлию Бордовских. Она пожаловалась на высокую температуру, кашель и общее недомогание, сообщил Telegram-канал Mash.

Юлия Бордовских заболела несколько дней назад. Она почувствовала слабость и озноб, у нее появились кашель и высокая температура. Сначала телеведущая пыталась вылечиться самостоятельно, но потом обратилась за медпомощью.

По информации канала, ее в состоянии средней степени тяжести доставили в одну из московских клиник. Там ей сделали тест на COVID-19. Он показал отрицательный результат. Телеведущую оставили под наблюдением врачей.

Юлия Бордовских известна как спортивный журналист, ведущая НТВ и ТВ-6, автор книг о фитнесе и бывший пресс-атташе компании Bosco Sport, чью форму носила олимпийская сборная России. В 2019 году она объявила о разводе с президентом Союза конькобежцев России Алексеем Кравцовым.

Болезни Журналистика Телевидение

Новости по теме