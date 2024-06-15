Алена Свиридова засветилась в соцсетях в раздельном купальнике

В Сети всплыло интервью StarHit двухлетней давности, в котором первый муж Анастасии Заворотнюк немецкий бизнесмен Олаф Шварцкопф опроверг версию, что считает ее болезнь «расплатой за грехи молодости». Артистка 30 лет назад ушла от него и сделала аборт.

Экс-супруг рассказал, что переживал потерю ребенка и уход жены. Он отметил, что не понимал, почему она это сделала.

«Я от многих слышал, что вот, мол, погиб ваш ребенок, в итоге она заболела. Как расплата за грехи молодости. Я так не считаю», - заявил Шварцкопф.

Актриса скончалась после тяжелой болезни в ночь на 30 мая. Она около пяти лет боролась с онкологическим заболеванием. Заворотнюк было 53 года.