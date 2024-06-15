15 июня 2024, 04:09

Алена Свиридова засветилась в соцсетях в раздельном купальнике

РИА «Новости»
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Российская певица Алена Свиридова опубликовала в соцсетях видеоролик, в котором она порадовала поклонников своим видом в раздельном купальнике. Артистка прыгнула с пирса в море, продемонстрировав фигуру и умение плавать.

Помимо бюстгальтера и плавок желтого цвета на ней были ласты для дайвинга. Звезда была в хорошем настроении и находилась в отличной спортивной форме.

Ранее певица Юлия Савичева опровергла появившиеся в Сети слухи о предстоящем разводе с мужем Александром Аршиновым. Ее рассмешил вопрос о якобы имеющихся у них проблемах в семейной жизни.

Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович поделилась неудачным опытом уменьшения груди.

Россия Музыка Телевидение
15 июня 2024, 04:14
«Расплата за грехи молодости». В Сети всплыли слова первого мужа Заворотнюк о ее болезни
РИА «Новости»
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В Сети всплыло интервью StarHit двухлетней давности, в котором первый муж Анастасии Заворотнюк немецкий бизнесмен Олаф Шварцкопф опроверг версию, что считает ее болезнь «расплатой за грехи молодости». Артистка 30 лет назад ушла от него и сделала аборт.

Экс-супруг рассказал, что переживал потерю ребенка и уход жены. Он отметил, что не понимал, почему она это сделала.

«Я от многих слышал, что вот, мол, погиб ваш ребенок, в итоге она заболела. Как расплата за грехи молодости. Я так не считаю», - заявил Шварцкопф.

Актриса скончалась после тяжелой болезни в ночь на 30 мая. Она около пяти лет боролась с онкологическим заболеванием. Заворотнюк было 53 года.

Дети Болезни Анастасия Заворотнюк Интервью
15 июня 2024, 03:01
Протеже Киркорова показала лицо после пластики на премии МУЗ-ТВ
Global Look Press
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Певица Марго Овсянникова на премии МУЗ-ТВ продемонстрировала результаты пластических операций на лице и теле. На красной дорожке артистка появилась в сопровождении Филиппа Киркорова, который и посоветовал ей сделать пластику. Видео с сюжетом певица опубликовала в Telegram-канале.

Овсянникова и Киркоров пришли на премию в белых костюмах, лицо Марго скрывала белая мантия, которую король эстрады снял, чтобы показать публике обновленную внешность певицы. Ведущий церемонии поинтересовался, что же произошло.

«Это Филипп. Филипп говорит: „Марго, вы не думали себе что-то изменить?“ И я решилась. Если король говорит, надо делать», - призналась Марго.

Поклонники певицы не оценили перемен, пластику посчитали излишней.

Телеканал МУЗ-ТВ назвал лучших исполнителей на российском музыкальном олимпе. Ими стали Дима Билан и Анна Asti.

Филипп Киркоров Видео Пластические операции
15 июня 2024, 02:07
Юлия Савичева ответила на слухи о разводе
РИА «Новости»
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Певица Юлия Савичева опровергала появившиеся в Сети слухи о предстоящем разводе с мужем Александром Аршиновым. Об этом сообщило издание «Страсти».

На вручение премии МУЗ-ТВ 2024 года артистка пришла одна и объяснила это тем, что муж не любит подобных мероприятий. Ее рассмешил вопрос о якобы имеющихся у нее проблемах в семейной жизни.

«У нас [с супругом] все хорошо», - заверила она корреспондента издания.

При этом исполнительница подчеркнула, что «ни в коем случае» не собирается разводиться.

Ранее телеведущая Ольга Бузова потребовала от бывшего мужа Дмитрия Тарасова подаренный ей в 2015-м году Mercedes-AMG.

Музыка Телевидение
14 июня 2024, 18:12
«Мужчины сходили с ума». Анна Семенович рассказала о неудачной пластике груди
РИА «Новости»
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Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович поделилась неудачным опытом уменьшения груди. О хирургическом вмешательстве она рассказала в интервью на YouTube -канале Юлии Бедеров.

«В какой-то момент мужчины так сходили по мне с ума, что мне начало становиться плохо. Они не видели мою душу», - пожаловалась артистка.

Певица назвала себя женственной девушкой с мужским характером. Она призналась, что в определенный период жизни устала от своей яркой внешности, что решилась на то, чтобы уменьшить грудь.

«Она в какой-то момент заполонила сознание мужиков. Всем казалось, что грудь Семенович - это то, что они обязательно должны увидеть в своей жизни. Они просто сходили с ума. Я хотела избавиться от этой груди», - объяснила знаменитость.

Артистка уточнила, что операция оказалась неудачной. Впоследствии ей пришлось перенести еще несколько хирургических вмешательств, чтобы исправить врачебную ошибку. Из-за этого певица на полтора года отказалась от отношений с мужчинами.

На днях поклонники Семенович обвинили артистку в редактировании фото. Звезда выложила снимок в ярком платье с декольте на своей странице в социальной сети, однако подписчики с трудом узнали певицу в кадре.

Отношения Мужчины Пластические операции Шоу-бизнес

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