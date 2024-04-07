07 апреля 2024, 03:41

Алена Свиридова рассказала, почему жалеет из-за обучения сына за границей

РИА «Новости»
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Певица Алена Свиридова заявила о сожалении из-за того, что отправила сына учиться в Канаду. Об этом она сказала в интервью с телеведущей Светланой Бондарчук на YouTube-канале «Света вокруг света».

«Сейчас я понимаю, что, когда родитель отправляет детей учиться за границу, да, дети учатся там. Но они теряют тут целый пласт общей студенческой жизни. Если они вернутся - у них вот этот большой пробел, потому что они вернулись оттуда с теми привычками и учением», - заявила артистка.

Она отметила, что ее сын Василий после выпуска принял решение жить в Канаде. В итоге звезда практически «осталась без ребенка». Теперь она редко сможет увидеться с наследником. Даже поддерживать связь с сыном непросто из-за разных часовых поясов.

Ранее стало известно, по какой программе дети певицы Аллы Пугачевой Лиза и Гарри учатся за границей. Как отмечал бывший приятель артистки, двойняшкам оформили семейное обучение и наняли много дистанционных репетиторов.

Дети Канада
07 апреля 2024, 02:18
«Мои бывшие». Киркоров впервые раскрыл неожиданную тайну о любимых женщинах
РИА «Новости»
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Певец Филипп Киркоров рассказал, чем похожи все его бывшие избранницы. Откровенное заявление артист сделал в рамках шоу «Звезды» на телеканале НТВ.

Вокалист появился на сцене в королевской мантии. Он отметил, что для победы в музыкальном шоу ему нужно петь. Тогда артиста спросили, может ли он рассказать о себе что-то кроме песен.

«Все мои бывшие женщины начинались на букву „А“», - заявил исполнитель.

Ранее Филипп Киркоров попал на видео без парика и привычного лоска. Его засняла подруга Виктория Шелягова. На момент съемки они находились дома, артист сидел за столом в черной футболке. Знаменитости смотрели телевизор, где показывали выступление артиста. В какой-то момент Шелягова начала снимать на камеру себя и музыканта.

В среду, 3 апреля, стало известно, что руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин осудил Киркорова за «недостойное поведение». Он обещал направить письмо президенту Владимиру Путину с требованием лишить вокалиста звания народного артиста.

Филипп Киркоров Женщины
07 апреля 2024, 01:24
Андрей Кончаловский снимет цикл документальных фильмов о Дальнем Востоке
РИА «Новости»
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Известный режиссер Андрей Кончаловский снимет цикл документальных фильмов о Дальнем Востоке. С деятелем культуры встретился губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, об этом написало издание Vostok.Today.

По плану съемочная группа должна объехать весь Дальний Восток, преодолевая огромные расстояния на самолетах, вертолетах, кораблях и вездеходах. Несмотря на то, что в Дальневосточном федеральном округе одиннадцать регионов, Кончаловский анонсировал 16 серий.

Кончаловский должен рассказать о развитии регионов после разворота России на Восток. В фильмах покажут бурное строительство дорожной и морской инфраструктуры, развитие индустрии и промышленности. Дегтярев на встрече отметил, что Кончаловского очень ждут в Хабаровском крае.

Депутат Михаил Делягин рассказал, что требуется для возвращения россиян на Дальний Восток. Он считает, что в регионе нужно создать хорошие условия для жизни и функционирования производственных мощностей.

Фильмы Россия Дальний Восток Михаил Дегтярев
06 апреля 2024, 23:24
«Не хочу лежать в сырой земле». Роза Сябитова рассказала о похоронах мечты
РИА «Новости»
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Звезда телепрограммы «Давай поженимся» Роза Сябитова составила завещание и разделила имущество между родственниками. Об этом телеведущая рассказала в интервью сайту PROZvezd.

По ее словам, она продумала, как ее похоронят. Рекомендации она дала своим детям.

«Хочу, чтобы меня кремировали. <…> Потому что я не хочу лежать в сырой земле. После этого они заберут мой прах и поедут на Силицию. Возьмут там яхту, выйдут в море и там его развеют», - поделилась планами Сябитова.

При этом она отметила, что не собирается уходить из жизни и внимательно следит за своим здоровьем.

Жительница Нидерландов решила свести счеты с жизнью из-за непрекращающейся депрессии с помощью эвтаназии. Врачи одобрили ее решение, потому что посчитали, что ничем не смогут ей помочь.

Телевидение
06 апреля 2024, 17:41
Mia Boyka поделилась с Успенской туалетной бумагой на съемках шоу
РИА «Новости»
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Певица Мария Бойко, известная под псевдонимом Mia Boyka, познакомилась со звездой русского шансона Любовью Успенской в туалете. Молодая исполнительница выручила старшую коллегу бумагой. Эту историю Mia Boyka рассказала в шоу Comedy Club, где она была в качестве гостьи.

Певица Мария Бойко, известная под псевдонимом Mia Boyka, познакомилась со звездой русского шансона Любовью Успенской в туалете. Молодая исполнительница выручила старшую коллегу бумагой. Эту историю Mia Boyka рассказала в шоу Comedy Club , где она была в качестве гостьи.

«На Первом канале есть программа „Три аккорда“. Там я познакомилась в туалете с Любой Успенской, я ей передавала туалетную бумагу», - поделилась Мария.

Успенская тогда сидела в жюри, а между моторами решила забежала в кабинку. Туалетной бумаги там не оказалось. Тогда ей на выручку пришла Mia Boyka.

«И я такая: „Держите!“ Я всегда беру с собой, потому что зачастую на площадках нет бумаги. И так у нас неожиданно завязался диалог», - рассказала молодая певица.

Также Mia Boyka решила попробовать себя в жанре шансона и уже успела записать дуэт с известным исполнителем Михаилом Шуфутинским. Она также поделилась, что Успенская высоко оценила ее творчество. Королева шансона подчеркнула - Мария могла бы достигнуть больших успехов в этом жанре, родись она чуть раньше.

Первый канал Музыка Любовь Успенская

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