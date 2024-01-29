29 января 2024, 19:30

Алена Делона признали частично недееспособным

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Французского актера Алена Делона ограничили в дееспособности. Решение в отношении 88-летнего артиста принял суд, сообщил телеканал BFMTV.

За актером оставили возможность совершать самостоятельные действия с оговоркой. Делон не сможет совершать сделки по продаже недвижимости. Ответственность за это возложили на специально назначенного судом представителя.

Последний будет помогать артисту с медицинским обслуживанием и выбором врачей. Адвокат дочери Делона Франк Бертон назвал вынесенный вердикт очень радостным.

Семья и близкое окружение знаменитости сделали состояние здоровья Делона предметом разбирательств.

Жалоба младшего сына актера Алена-Фабьена на свою сестру Анушку стала поводом для предварительного расследования, которым занялась французская прокуратура. Мужчина заявил, что Анушка якобы злоупотребляла неведением отца и пользовалась его слабостью. А спутница Алена Делона Хироми Роллен в своем обращении в надзорное республиканское ведомство обвинила детей артиста в попытке его умышленного убийства.

Суд Франция Актеры
29 января 2024, 12:34
Мошенники развели актера Дмитрия Певцова более чем на миллион рублей
РИА «Новости»
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Российский актер Дмитрий Певцов перевел мошенникам более миллиона рублей. Артист поверил злоумышленникам, которые представились сотрудниками ФСБ. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Звезде сериала «Бандитский Петербург» написали в соцсетях и «предостерегли от опасности». Мошенники напугали Певцова тем, что он может потерять все свои накопления. Они призвали артиста перевести деньги на некий банковский счет.

Актер поверил злоумышленникам и перевел им более миллиона рублей. По данному факту возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Лже-сотрудников ФСБ уже разыскивают. С Певцовым, по данным канала, провели профилактическую беседу.

Недавно пожилой москвич стал жертвой мошенников. Пенсионер перевел 15,4 миллиона рублей злоумышленникам, которые представились сотрудниками банка и убедили 76-летнего мужчину в необходимости «задекларировать» все накопления.

ФНС предупредила россиян о новом виде мошенничества. Злоумышленники начали пересылать письма от лица Федеральной налоговой службы о выявлении якобы подозрительных транзакций.

ФСБ Мошенничество Деньги Актеры
29 января 2024, 10:56
Особняк-куб Цекало в элитном подмосковном поселке продали за 430 млн рублей
РИА «Новости»
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Шоумен и продюсер Александр Цекало продал особняк в элитном поселке в Московской области за 430 миллионов рублей. О его избавлении от недвижимости в России сообщил Telegram-канал Mash.

По словам источника канала, речь идет о доме в Шульгино на Рублево-Успенском шоссе. По соседству с особняком Цекало расположены дома многих других знаменитостей и звезд шоу-бизнеса.

Причем дом Цекало с виду выглядит очень просто, напоминает куб, обшитый ольховой доской. С учетом этого с ценой в 430 миллионов рублей за этот дом согласились не сразу, заметил собеседник Mash. По его мнению, найти покупателей могли найти через знакомых артиста, потому что дом стоял на закрытой продаже. Договорились стороны почти сразу, но вместе с тем немного поторговались.

Хотя внешне особняк и выглядит очень просто, убранство внутри у него совсем не такое, как может показаться снаружи. В доме есть целых 10 спален, просторная гостиная, 20-метровый бассейн и сауна, и отдельный рабочий кабинет.

По данным Mash, Цекало в сделке не участвовал, ее вел его помощник и ответственный за дела.

Россия Недвижимость
29 января 2024, 08:30
Суд взыскал с Волочковой 40 тысяч рублей за справление нужды на своем участке
РИА «Новости»
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С балерины Анастасии Волочковой взыскали 40 тысяч рублей после справления нужды под елкой на своем же участке. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Артистка расхаживала голой по своему участку, который находится в элитном поселке Новахово на Новорижском шоссе в Москве. Заявление на балерину составила экс-солистка группы «Стрелки» Екатерина Любомская. Именно ее прима обвинила в распространении фотографий, на которых Волочкова ходит голой по участку и справляет нужду под деревом.

Сначала певица отсудила у балерины 360 тысяч рублей за оскорбления. Но артистка снова подала иск на Волочкову. На этот раз Любомская призвала компенсировать затраты на адвоката в размере 50 тысяч рублей. Суд рассмотрел просьбу певицы и постановил взыскать с Волочковой 40 тысяч рублей.

Недавно в Сеть слили видео на котором артистка танцевала с эпатажным актером Никитой Джигурдой откровенный танец. Балерина сняла штаны, а звезда киноленты «Любить по-русски» поцеловал ее в трусы.

Суд Актеры Анастасия Волочкова
29 января 2024, 05:07
Гонорары Галкина упали почти в два раза после отмены концертов
РИА «Новости»
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Выступления юмориста Максима Галкина* на корпоративах подешевели в два раза. Об этом сообщил телеканал «НТВ».

Концерты комика начали отменять в разных странах. Знаменитость не смог выступить в Таиланде и ОАЭ. В последней стране артиста даже оштрафовали на 100 тысяч дирхам (почти 2,5 миллиона рублей) по обвинению в «разжигании межнационального конфликта».

Деньги Галкин* получает не только за выступления, но и за корпоративы. Однако и они сильно подешевели. Год назад за выступление звезды нужно было заплатить 120 тысяч евро (11,6 миллиона рублей), то теперь комик готов выступить за 75 тысяч евро.

Ранее стало известно, что Галкина* не пустили в Индонезию. Там у комика должен был пройти концерт. Как сообщили журналисты, его задержали в аэропорту Бали из-за паспорта в черном списке.

* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.

Концерты Россия Максим Галкин

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