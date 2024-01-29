Алена Делона признали частично недееспособным

За актером оставили возможность совершать самостоятельные действия с оговоркой. Делон не сможет совершать сделки по продаже недвижимости. Ответственность за это возложили на специально назначенного судом представителя.

Последний будет помогать артисту с медицинским обслуживанием и выбором врачей. Адвокат дочери Делона Франк Бертон назвал вынесенный вердикт очень радостным.

Семья и близкое окружение знаменитости сделали состояние здоровья Делона предметом разбирательств.

Жалоба младшего сына актера Алена-Фабьена на свою сестру Анушку стала поводом для предварительного расследования, которым занялась французская прокуратура. Мужчина заявил, что Анушка якобы злоупотребляла неведением отца и пользовалась его слабостью. А спутница Алена Делона Хироми Роллен в своем обращении в надзорное республиканское ведомство обвинила детей артиста в попытке его умышленного убийства.