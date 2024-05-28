28 мая 2024, 19:16

Алексей Воробьев повесил американский флаг в своем доме

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Певец и актер Алексей Воробьев украсил стену своего дом в США американским флагом. Соответствующее видео он показал в своем Instagram*.

Несколько лет назад Воробьев снялся в голливудском фильме «Рейган». Его партнером по съемочной площадке стал Джон Войт - отец актрисы Анджелины Джоли.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Артист снял ролик из своего жилища, планируя показать, как он играет со своей собакой. Однако некоторые пользователи обратили больше внимание на интерьер дома, особенно на флаг США.

Воробьев проживает в Соединенных Штатах, а в России бывает только по работе. Он был ведущим телешоу «Страна талантов» на НТВ и судил участников четвертого сезона шоу «Маска». Также артист известен по песне «Сумасшедшая» и сериалу «Деффчонки».

США Концерты Актеры
28 мая 2024, 18:45
Жена Брюса Уиллиса показала фото похудевшего из-за тяжелой болезни актера
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Тяжелобольной актер Брюс Уиллис заметно похудел за последнее время. Свежий снимок звезды «Крепкого орешка» разместила его жена Эмма Хеминг в Instagram*.

На кадрах супруги весело проводят время на природе. Актер сидит на траве с босыми ногами, пускает мыльные пузыри и внимательно смотрит на них. Рядом находится его молодая супруга, она положила ему руку на плечо и улыбнулась.

На снимке голливудский артист выглядит похудевшим. Пару месяцев назад он отметил свое 69-летие.

Бывшая супруга актера Деми Мур сильно переживает из-за его прогрессирующей деменции. Актриса заявила, что уже начала готовиться к «эмоциональному прощанию» с Уиллисом.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Болезни Голливуд Актеры Брюс Уиллис
28 мая 2024, 18:18
Мадонну заподозрили в новом романе с молодым боксером
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Американскую певицу Мадонну заподозрили в новом романе с 34-летним британским боксером Ричардом Риакпроэ. Об этом сообщил The Sun.

Источник рассказал журналистам, что 65-летняя певица и спортсмен стали больше проводить времени вместе. Знакомство Мадонны с боксером состоялось благодаря общим знакомым из сферы моды.

«Они прекрасно ладят и весело проводят время в компании друг друга. Но на данный момент они просто хорошие друзья», - уточнил инсайдер.

Накануне стало известно о расставании Мадонны с боксером Джошем Поппером. Насыщенный гастрольный тур певицы отобрал возможность у пары встречаться. Артистка не виделась со спортсменом несколько месяцев. При этом бывшие влюбленные избежали ссор и недопонимания, остались друзьями.

Концерты Музыка Шоу-бизнес
28 мая 2024, 18:06
«Поступают угрозы». Лидер «Миража» обвинил Запад в попытке отменить русскую культуру
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Группа «Мираж» вернулась с гастролей в Германии. Своими впечатлениями от поездки с изданием «Московский комсомолец» поделился лидер коллектива Алексей Горбашов.

Группа «Мираж» вернулась с гастролей в Германии. Своими впечатлениями от поездки с изданием « Московский комсомолец » поделился лидер коллектива Алексей Горбашов.

Горбашов отметил, что несмотря на все сложности и угрозы, концерты в недружественных странах не прекращаются. Так, музыканты в очередной раз выступили на «Русской ярмарке». Несмотря на то, что в прошлом году слово «русская» из названия убрали, все знают, что на мероприятии будут звучать русские песни и русская речь.

«Мы узнали, что владельцам русских клубов и магазинов периодически поступают угрозы, требования сменить названия. На Западе вообще сейчас модно отменять русскую культуру, запрещать все русское», - поделился он.

Музыкант пообещал продолжать ездить туда, где коллектив ждут поклонники.

Ранее стало известно, что музыкантам из группы «Би-2» вручат молдавские паспорта. Президент страны Майя Санду подписала указ о предоставлении им гражданства.

Концерты Песни Россия Музыка Запад Ярмарки
28 мая 2024, 17:26
«Такая настоящая». Ирина Шейк снялась в крошечном бикини и без макияжа
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Модель Ирина Шейк устроила откровенную фотосессию у водоема. Соответствующие снимки она опубликовала в своем Instagram*.

Манекенщица предстала на фото в черном миниатюрном бикини с распущенными волосами и без макияжа. Правой рукой она держит собаку. Шейк позировала, судя по кадрам, вечером на заходе солнца.

Подписчики в комментариях под постом модели написали множество комплиментов. Поклонники не перестают восхищаться Шейк, указывая на ее красоту и точеную фигуру.

«Красотка», «Такая настоящая», «Прекрасная», - отметили пользователи.

Недавно супермодель позировала в полупрозрачном леопардовом платье на берегу океана. Она также поделилась с фанатами селфи с отдыха.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Фото Модели

Новости по теме