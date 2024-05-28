Алексей Воробьев повесил американский флаг в своем доме

Несколько лет назад Воробьев снялся в голливудском фильме «Рейган». Его партнером по съемочной площадке стал Джон Войт - отец актрисы Анджелины Джоли.

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Артист снял ролик из своего жилища, планируя показать, как он играет со своей собакой. Однако некоторые пользователи обратили больше внимание на интерьер дома, особенно на флаг США.

Воробьев проживает в Соединенных Штатах, а в России бывает только по работе. Он был ведущим телешоу «Страна талантов» на НТВ и судил участников четвертого сезона шоу «Маска». Также артист известен по песне «Сумасшедшая» и сериалу «Деффчонки».