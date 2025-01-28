Александр Петров рассказал о работе над двойной ролью в фильме «Василий»

По его словам, ему было интересно попробовать сыграть сразу двух персонажей, но при этом это очень сложно сделать. Ему помог опыт участия в других проектах.

Петров добавил, что он решил показать их внутренние различия, а не играть на контрасте внешних образов. Другими словами, «рисовать» их образы не грубыми мазками, а более мягко.

В частности, этому помогло использование такого важного аксессуара Коли как очки, для которого они вместе с режиссером Дмитрием Литвиненко даже придумали отдельную историю.

«Когда Колю „пакуют“, он кричит на испанском, что они не поломали ему очки, потому что для него это важно. В этом дальше рождается этот персонаж. Для Васи это совершенно другое. Он приехал, подготовился, у него рюкзак, у него там веревка», - отметил актер.

Отличался и подход к исполнению ролей братьев. Если Петрову предстояло играть Колю, то в этот день артист был более активным и шумным, а на съемках Васи - закрывался, уходил в себя.

Ранее Петров признался , что его впечатлило первое появление на съемочной площадке мексиканской актрисы Барбары де Рехиль.