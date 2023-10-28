Александр Петров показал молодую жену в бикини на отдыхе
Актер Александр Петров не так давно женился на малознакомой девушке по имени Виктория. После свадьбы влюбленные отправились отдыхать, о чем звезда сериала «Полицейский с Рублевки» сообщил в соцсетях. Там он показал видео со своей избранницей.
На кадрах Виктория плавала в бассейне под открытым небом. В конце ролика девушка выпрыгнула из воды, демонстрируя свою фигуру в бикини. Под Видео Петров написал строчки из стихотворения.
«Просто будь на пути к себе. И когда-нибудь станешь прекрасным. Вопреки своей судьбе», - гласила подпись.
Подписчики актера отметили, что он сделал правильный выбор, назвав его жену очень красивой.
«Саша, будь счастлив», - пожелали ему в комментариях.
Петров женился на Виктории в сентябре. Тогда он рассказал, что связать себя узами брака решил спустя всего несколько встреч с девушкой.