26 ноября 2023, 02:55

Александр Петров дал имя новому члену семьи прямо на свадьбе

РИА «Новости»
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Российский актер Александр Петров и его супруга Виктория получили необычный свадебный подарок от звездных коллег. Молодоженам вручили черного щенка. Об этом написал «Московский комсомолец».

Пара праздновала свадьбу в элитном ресторанном комплексе в Подмосковье. На мероприятии выступила певица Юлия Савичева и группа Dabro. Веселья добавил свадебный подарок, который молодожены получили от коллег по актерскому цеху. Им преподнесли четвероногого питомца.

По словам Петрова, они решил назвать щенка Тэшкой. Актер объяснил свой выбор клички тем, что он сыграл в фильме «Т-34» одну из главных своих ролей.

Роскошная свадьба актера запомнилась его близким и гостям и другими трогательными моментами.

Петров вышел к гостям в классическом темном костюме, но на спине его пиджака была надпись «Саша + Вика, а когда расстегнул рубашку, то все увидели на его груди переводную татуировку „Виктория Петрова“. Кроме того, он обещал потом набить настоящую. Также актер со слезами на глазах прочитал клятву верности молодой супруге.

Собаки Актеры Александр Петров
25 ноября 2023, 23:33
«Кормить ее семейку не собираюсь». Миллиардеры с Рублевки отвернулись от Пугачевой
РИА «Новости»
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Российские миллиардеры отвернулись от певицы Аллы Пугачевой, не планируя приглашать ее на новогодние корпоративы. Они объявили полный бойкот желающей подзаработать артистке. Об этом рассказала светская львица Алена Кравец «Московскому комсомольцу».

По ее словам, никто из ее богатых соседей не пригласил артистку на вечеринки. Один из бизнесменов заявил прямым текстом, что не планирует кормить семейку певицы.

«Если раньше появление Аллы Борисовны показывало уровень мероприятия, то сейчас все изменилось. Она - жена иноагента. Зачем людям возможные неприятности?» - заявила Кравец.

Кроме того, российские миллиардеры высмеяли запросы Пугачевой, озвучившей гонорар за выступление на новогоднем корпоративе. Ценник составил 46 миллионов рублей. Артистка уже давно не выходила на сцену, поэтому им было странно услышать такую сумму.

Ранее Всероссийский центр общественного мнения составил рейтинг артистов , которых россияне стыдятся. Опрос провели по теме «Шоу-бизнес эпохи СВО: от патриотов до релокантов». Пугачева возглавила этот список.

Музыка Алла Пугачева Новый год
25 ноября 2023, 22:25
Александр Петров разделся и заплакал на своей свадьбе
РИА «Новости»
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Российский актер Александр Петров и его новоиспеченная жена Виктория сыграли роскошную свадьбу в кругу родных и друзей в Подмосковье. На торжестве артист прочитал клятву верности избраннице со слезами на глазах, сообщил портал Woman.ru.

Свадьба прошла на площадке La Pino Hall в Подмосковье. Возлюбленная Петрова вышла в гостям в белом платье с открытыми плечами и длинной фатой. Актер надел белую рубашку и классический темный костюм. На спине пиджака была надпись «Саша Вика».

Актер и его 22-летняя избранница медленно прошлись по дорожке и встали напротив друг друга. После этого Александр снял пиджак и расстегнул рубашку, показав переводную татуировку «Виктория Петрова» на груди. После этого он дал общение сделать такую же настоящую, а также набить имена своих будущих детей. Во время клятвы Петров не смог сдержать слез.

Первый выход пары на публику после регистрации брака состоялся накануне, на вечере в честь выхода в прокат фильма Романа Полански «Дворец».

Петров женился на Виктории в сентябре. Тогда он рассказал, что решился на брак спустя всего несколько встреч с девушкой.

Свадьбы Актеры Александр Петров
25 ноября 2023, 19:02
Звезда «Бумбараша» Наталья Дмитриева умерла в Петербурге
РИА «Новости»
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Из жизни ушла заслуженная артистка России Наталия Дмитриева, известная по роли Варвары в советском фильме «Бумбараш». Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского Молодежного театра на Фонтанке, где актриса прослужила 43 года.

Дмитриева умерла после продолжительной болезни на 79-м году жизни. Иных комментариев о ее кончине в театре не привели.

Актриса успела сыграть множество ролей на сцене петербургского учреждения культуры. За ее плечами - порядка 40 киноработ.

Коллеги артистки подчеркнули, что зрители нескольких поколений застали игру Дмитриевой. В частности ее помнят по роли Варвары в киноленте «Бумбараш» Николая Рашеева и Абрама Народницкого, а также Виктории в картине «Уходя, уходи» Виктора Трегубовича.

Кроме того, актриса сыграла Людмилу в фильме «Прогулка, достойная мужчин» Анатолия Вехотко и Елену в «Невозвращенце» Сергея Снежкина.

Санкт-Петербург Смертность Актеры
25 ноября 2023, 13:42
«Мы вчера пиццу ели!» Друг Дроздова опроверг ухудшение состояния здоровья телеведущего
РИА «Новости»
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Известный телеведущий Николай Дроздов чувствует себя хорошо, слухи о якобы ухудшении его состояния являются недостоверными. Об этом «360» сообщил его друг Константин Мирошник.

Ранее в Telegram-канале Shot появилась информация, что Дроздову якобы стало плохо после курса химиотерапии.

«Все нормально с ним, вчера пиццу ели. У него недавно был концерт, он два часа или даже больше находился на сцене, веселил и пел! Если кто-то его в поликлинике видел - нельзя туда зайти что ли? Мы все там бываем! А он еще мог пойти поздравить врача с днем рождения, в этом деле он щепетильный и мужественный. А эти Telegram-каналы мы не читаем, упаси боже», - сказал Мирошник.

Он отметил, что вместе с Дроздовым в ближайшее время отправится в экологическое путешествие по России на автомобилях.

«Идея такая: все мусор выкидывают, а можно его упаковать в маленькую коробочку. Нужно обратить внимание на это. Вот мы и поедем с Николаем Николаевичем в такое автопутешествие», - добавил друг ведущего.

В начале октября певец Константин Дунаев в беседе с «360» опроверг информацию о том, что у Дроздова выявили онкологическое заболевание.

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