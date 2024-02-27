27 февраля 2024, 12:54

Александр Гудков рассказал, как толкнул беременную Рианну на модном показе

Global Look Press
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В понедельник, 26 февраля, вышел пилот нового шоу Екатерины Варнавы на YouTube. Там юморист Александр Гудков признался в том, что в 2022 году толкнул на тот момент беременную певицу Рианну во время модного показа Gucci.

Гудков рассказал, что, когда он был официальным лицом бренда Gucci в России, на модном показе одежды они ждали в закрытом помещении появления известной звездной пары. Неподалеку от него стояли также Джаред Лето и Чон Джонгук из бой-бэнда BTS. Шоумен даже лично поздоровался с солистом рок-группы Thirty Seconds to Mars.

Однако в какой-то момент, когда вокруг стало слишком много людей, он подтолкнул впереди стоявшую девушку со словами: «Давай быстрее иди!» Оказалось, что перед ним была сама Рианна, притом на восьмом месяце беременности.

Певица с обернулась к Гудкову, показывая всем своим видом недоумение. Комик не растерялся и сделал вид, что это не его рук дело. Однако шоумен признался, что ему было очень стыдно за этот поступок.

В середине января Гудкова заметили в аэропорту Шереметьево. Он прилетел в Россию из Армении.

Мода Россия
27 февраля 2024, 13:17
Отца Тейлор Свифт обвинили в нападении на папарацци
Википедия
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Австралийский журналист Бэн Макдональд обвинил отца певицы Тейлор Свифт в нападении. Кроме того, он написал заявление в полицию. Об этом сообщила австралийская радиостанция ABC.

Пострадавший журналист рассказал, что 71-летний мужчина ударил его по лицу, когда он пытался сфотографировать певицу на пристани в Сиднее ночью. В то время девушка возвращалась с прогулки на круизном лайнере по гавани после завершения концертной программы в стране в рамках мирового турне Eras Tour.

«Он напал на меня и ударил меня по лицу. За 23 года работы на меня ни разу не нападали», - поделился журналист.

Макдональд заявил, что служба охраны Свифт заслонила зонтиками его камеру и попыталась отодвинуть его с места. После этого, по его словам, отец Тейлор Свифт начал его бить.

Представители австралийской полиции уточнили, что взяли дело на контроль. Кроме того, они добавили, медицинская помощь пострадавшему не требовалась.

Ранее в США демократы решили использовать концерты Тейлор Свифт для агитации.

Полиция Тейлор Свифт
27 февраля 2024, 13:07
Басков обиделся на Ревву и назвал своего преемника на «Золотом граммофоне»
РИА «Новости»
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Во время «Золотого граммофона» Николай Басков обиделся на Александра Ревву из-за того, что его назвали самым сексуальным артистом. Кроме того, певец намекнул, кто мог бы стать его приемником, сообщил портал 7дней.ру.

По данным ресурса, ведущие премии, Басков и Киркоров, обсуждали, кто на свете всех милее - блондины или брюнеты. Басков не согласился с тем, что женщины предпочитают роковых брюнетов.

По его словам, натуральный блондин вроде него - самый первый претендент на звание секс-символа. Например, перекрасив волосы в блонд, им вполне мог бы стать Сергей Лазарев, рассказал Басков.

Ранее австралийские власти ввели ограничения против российских артистов. Среди них оказались Филипп Киркоров, Николай Басков, Олег Газманов и Николай Расторгуев.

Филипп Киркоров Музыка Сергей Лазарев Николай Басков
27 февраля 2024, 12:29
Ливанов назвал сумму гонорара за роль Шерлока Холмса
Википедия
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Народный артист РСФСР Василий Ливанов рассказал, сколько получал за роль английского детектива, которого он сыграл в цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Об этом сообщило издание «Аргументы и факты».

«Я получал порядка 500-700 рублей за съемочный день. Какая у меня была ставка в кино? Высшая! К тому времени, когда я снимался в „Холмсе“, у меня давно была высшая ставка», - рассказал он в беседе с изданием.

Известный актер уточнил, что не разделяет мнение, что художник должен быть голодным. По его мнению, труд должен быть оплачен, притом достойно. Тогда актер может расслабиться, не думая, что ему нужно прокормить семью, и спокойно творить.

Звезда кинематографа добавил, что на самом деле в советское время творческие люди не были готовы работать только за идею. Для таких личностей и раньше было важно, сколько им заплатят за работу.

Ливанов также рассказал, что роль Шерлока Холмса принесла ему не только хорошее денежное вознаграждение на родине, но и известность в Англии. Он получил орден Британской империи лично от королевы Елизаветы II.

Ранее Ливанов объяснил, почему сбежавшие из России звезды непопулярны за рубежом.

Кино Актеры
27 февраля 2024, 11:07
Ветлицкая переписала на дочь квартиру в Москве из-за страха конфискации
Соцсети
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Эстрадная певица Наталья Ветлицкая переписала свою квартиру на Патриарших прудах, которая стоит более 200 миллионов рублей, на 19-летнюю дочь Ульяну. Есть вероятность, что это связано со страхом конфискации по статье о дискредитации армии. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В прошлом году певица, которая давно живет в Испании, опубликовала несколько постов в Instagram*. Она осудила спецоперацию и действия российской армии - за это ее потребовали признать иноагентом. Однако сначала Ветлицкая удалила сообщения, а потом озаботилась и некоторыми материальными аспектами.

По информации издания, речь идет о 200-метровой квартире в известном доме Патриарх в центре столицы. К слову, один квадратный метр в этом районе сейчас стоит приблизительно миллион рублей.

Не так давно дочь Ветлицкой Ульяну начали чаще замечать у Патриарших прудов. Предположительно, после окончания школы в родной для девушки Испании она решила переехать в Москву.

Ранее Австралия внесла певца Филлипа Киркорова в санкционный список.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией

Россия Армия Москва

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