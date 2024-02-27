Александр Гудков рассказал, как толкнул беременную Рианну на модном показе

Гудков рассказал, что, когда он был официальным лицом бренда Gucci в России, на модном показе одежды они ждали в закрытом помещении появления известной звездной пары. Неподалеку от него стояли также Джаред Лето и Чон Джонгук из бой-бэнда BTS. Шоумен даже лично поздоровался с солистом рок-группы Thirty Seconds to Mars.

Однако в какой-то момент, когда вокруг стало слишком много людей, он подтолкнул впереди стоявшую девушку со словами: «Давай быстрее иди!» Оказалось, что перед ним была сама Рианна, притом на восьмом месяце беременности.

Певица с обернулась к Гудкову, показывая всем своим видом недоумение. Комик не растерялся и сделал вид, что это не его рук дело. Однако шоумен признался, что ему было очень стыдно за этот поступок.

В середине января Гудкова заметили в аэропорту Шереметьево. Он прилетел в Россию из Армении.