Александр Градский перед смертью перенес инсульт, но отказывался от госпитализации

«Вдруг у него падает рука, а сам он начинает постепенно опускаться вниз и перестает разговаривать. <…> Я сразу поняла, что это инсульт», - вспомнила женщина.

Фазилова рассказала, что медики несколько раз пытались госпитализировать Градского в тот день. Скорая помощь приезжала три раза. В первый раз врачи померяли давление и сообщили, что у певца предынсультное состояние, но тот не хотел ехать в больницу и подписал отказ от госпитализации.

Медики смогли забрать Градского только после того, как ему стало совсем плохо. К этому моменту инсульт длился уже восемь часов. Градского госпитализировали, но спасти уже не смогли.

Александр Градский умер два года назад - 28 ноября 2021 года.

Ранее стало известно, что Тверской суд Москвы отклонил иск третьей жены певца Ольги Градской о праве на наследство. Женщина пыталась отсудить имущество у своих собственных детей и вдовы Градского Марины Коташенко.