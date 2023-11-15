Александр Домогаров впервые за долгое время появился на публике

В киноленте актеру досталась одна из ведущих ролей, поэтому он пришел на мероприятие. Присутствующие на премьере отметили, что Домогаров был в хорошем настроении, улыбался и охотно позировал фотографам.

Журналисты предположили, что актер особо не готовился к выходу в свет, поскольку он отдал предпочтение максимально простому и лаконичному образу в темных тонах.

В октябре 2023 года Домогарова отстранили от главной роли в в спектакле «Тартюф, или Обманщик» в театре Моссовета. Сообщалось, что у знаменитости произошел конфликт с администрацией учреждения.

Ранее стало известно о смерти экс-супруги Домогарова Ирины. Жена артиста ушла из жизни от рака. Она была его второй супругой и родила ему сына Александра.