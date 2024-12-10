Альбину Сексову оштрафовали за разжигание межнациональной ненависти в песнях

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Из материалов дела следует, что прокурор обнаружил на YouTube «музыкальное произведение с признаками возбуждения ненависти либо вражды, унижения и превосходства группы лиц по национальному признаку», исполнителем которого оказалась Казарина.

Проведя проверку, эксперты обнаружили в тексте высказывания, которые выражают негативную оценку людей, объединенных некоторой национальностью, языком или происхождением.

О назначенном заседании певицу известили, но она на него не явилась.

«Суд признал ее виновной <...> и назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей», - сообщили в суде.

Ранее певицу Глюкозу оштрафовали на пять тысяч рублей за употребление наркотиков или психотропных веществ. Сама певица попыталась опровергнуть эту информацию в соцсетях.