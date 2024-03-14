Аль Пачино нарушил многолетнюю традицию «Оскара»

Инцидент вызвал бурные обсуждения в социальных сетях. Объявлявший лауреата в категории «Лучшая картина» 83-летний Аль Пачино назвал фильм «Оппенгеймер» победителем, но даже не упомянул других претендентов на награду. Среди них были фильмы «Американская фантастика», «Анатомия падения», «Пережитки», «Убийцы цветочной луны» и «Маэстро».

Звезда трилогии «Крестный отец» объяснил, что его поведение было продиктовано волей продюсеров. Актер выразил свое изумление по поводу критики, связанной с его способом объявления победителя, отметив, что не стремился умалять значимость достижений других номинантов.

«Я просто хочу прояснить, что я не собирался никого пропускать, это был выбор продюсеров - не повторять все снова, поскольку на протяжении всей церемонии они выделялись индивидуально. Я глубоко сопереживаю тем, кто пострадал из-за этой оплошности», - сказал актер.

На церемонии картина «Оппенгеймер» получила «Оскар» как лучший фильм. Ленту номинировали в 13 категориях, в семи из которых она получила награду.