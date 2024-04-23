23 апреля 2024, 19:07

Актрису Захарову заподозрили в романе с мужчиной на 11 лет моложе

РИА «Новости»
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Актриса Александра Захарова спровоцировала слухи об отношениях с бизнесменом Михаилом Панченко. Новый бойфренд моложе нее на 10 лет, сообщило издание «Экспресс-газета».

По данным источника, 50-летний Панченко воспитывает троих детей. Их бизнесмену родила организатор мероприятий Ксения Константинова. Старшему ребенку 16, а младшему - 5 лет. Пара разошлась два года назад Панченко видели с 61-летней Захаровой на презентации книги ее отца, а также на похоронах актера Александра Ширвиндта.

Захарова пока не прокомментировала слухи о своем новом романе.

Ранее папарацци сфотографировали модель Эмили Ратаковски на ужине с кинорежиссером Ноа Сакко. Пару заметили в нью-йоркском ресторане Commerce Inn. Поклонники начали подозревать, что звезда начала новые отношения после болезненного развода с предыдущим партнером.

Отношения Актеры
23 апреля 2024, 18:24
Внук Пугачевой анонсировал гастрольный тур по США
Global Look Press
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Внук знаменитой певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков сообщил о старте своего первого гастрольного тура по Соединенным Штатам. Музыкант написал об этом в соцсетях.

Пресняков упомянул о своем последнем успешном выступлении в Лос-Анджелесе и анонсировал следующий концерт в Сан-Франциско, приуроченный к его 33-летию.

По словам артиста, во время выступления в Лос-Анджелесе зал был полностью заполнен.

«У нас собрался новый коллектив, мы совместили танцевальную музыку и рок-музыку, дали первый пробный концерт в Лос-Анджелесе и не ожидали, что зал будет битком! Мы так зарядились, что теперь начинаем наш первый тур в США!» - написал Пресняков.

В своем проекте под названием Neonica Project он отказался от жесткого рока в пользу каверов на популярные российские песни 2000-х. Цены на билеты на его концерты варьируются от 70 до 150 долларов.

Пользователи Сети посчитали, что дружба с иноагентами закрыла внуку Пугачевой дорогу на родину. Он стал открыто выражать поддержку публичным личностям, критически настроенным в отношении России.

США Концерты Песни Музыка Шоу-бизнес
23 апреля 2024, 17:56
Концерт Анны Асти в Петербурге принесет организаторам 25 млн рублей
РИА «Новости»
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Организаторы июньского сольного концерта певицы Анны Асти в Санкт-Петербурге заработают 25 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».

Авторы публикации уточнили, что посетить мероприятие смогут не все желающие - цены на билеты начинаются от 55 тысяч рублей. Максимальная стоимость достигает 150 тысяч рублей.

По предварительным оценкам, организаторы рассчитывают заработать не менее 25 миллионов рублей.

Ранее продюсер Евгений Бабичев назвал российских артистов с самыми высокими гонорарами. По его данным, больше всего за выступления получают Shaman, Филипп Киркоров, Полина Гагарина и Анна Асти. Причем лидером по доходам является именно Асти.

В регионах артистка дает по два-три концерта в день, получая до восьми миллионов рублей за мероприятие. При этом из-за недавней паузы в деятельности из-за здоровья цена за ее концерты может вырасти, отметил эксперт.

Санкт-Петербург Концерты Шоу-бизнес
23 апреля 2024, 15:03
Фанаты сняли похудевшую Пугачеву в ресторане на Кипре
РИА «Новости»
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Фанаты заметили похудевшую певицу Аллу Пугачеву вместе с супругом шоуменом Максимом Галкиным* в одном из ресторанов на Кипре. На опубликованном в социальных сетях снимке видно, что артистка стала заметно стройнее и обновила наряд и прическу.

Ранее модель Анна Калашникова рассказала об опасной диете певицы Пугачевой. По словам девушки, примадонна сидела на препарате «Оземпик». Причем сама она этого не скрывает и открыто признается, что ее секрет стройности - таблетки от диабета.

* Признан иностранным агентом на территории России.

Певица позировала на фото в элегантном костюме с серым пиджаком и дополнила свой образ модными очками на цепочке. Пугачева сделала эффектный гладкий шиньон с локонами на концах, а часть волос собрала на макушке.

«Легенда, Звезда, Эпоха. Таких как Вы больше нет и не будет. Вы у нас такая одна!», - подписала автор снимка с примадонной дизайнер Юлия Малахова.

Фото Фанаты Соцсети Алла Пугачева Рестораны Шоу-бизнес
23 апреля 2024, 14:04
Дружба с иноагентами закрыла внуку Пугачевой дорогу в Россию
РИА «Новости»
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Поклонники Никиты Преснякова пришли к выводу, что внук певицы Аллы Пугачевой сделал все возможное, чтобы больше не вернуться в Россию. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда».

Пресняков поселился в Соединенных Штатах Америки и стал открыто выражать поддержку публичным личностям, критически настроенным в отношении России. По мнению издания, это сделает возвращение на Родину для него затруднительным.

Старший сын Кристины Орбакайте, не скрывает своих связей с лицами, признанными в России иностранными агентами, и стремится построить карьеру в Америке. Он снимает клипы под псевдонтмом Ник Прес.

Вместе со своей супругой Аленой Красновой он проживает в США. Источник его дохода неизвестен. По данным «КП», бизнес Красновой, открытый в России, приносит в семейный бюджет около 10 миллионов рублей ежегодно.

Недавно внук Пугачевой захотел покорить США каверами на старые хиты. Он разработал специальную программу для Rain Nightclub в Лас-Вегасе в преддверии Международного женского дня.

Россия Бизнес Иноагенты Шоу-бизнес

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