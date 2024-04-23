Актрису Захарову заподозрили в романе с мужчиной на 11 лет моложе

По данным источника, 50-летний Панченко воспитывает троих детей. Их бизнесмену родила организатор мероприятий Ксения Константинова. Старшему ребенку 16, а младшему - 5 лет. Пара разошлась два года назад Панченко видели с 61-летней Захаровой на презентации книги ее отца, а также на похоронах актера Александра Ширвиндта.

Захарова пока не прокомментировала слухи о своем новом романе.

Ранее папарацци сфотографировали модель Эмили Ратаковски на ужине с кинорежиссером Ноа Сакко. Пару заметили в нью-йоркском ресторане Commerce Inn. Поклонники начали подозревать, что звезда начала новые отношения после болезненного развода с предыдущим партнером.