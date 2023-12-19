19 декабря 2023, 09:24

Актрису Елену Плаксину из фильмов «Елки» прооперировали

РИА «Новости»
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Врачи спасли актрису Елену Плаксину, которую экстренно госпитализировали с последствиями острого аппендицита. Ей провели срочную лапароскопическую операцию, сообщил Telegram-канал Shot.

На фоне гангренозного аппендицита у актрисы развился перитонит. Воспаление брюшной полости могло привести к летальному исходу. Елену Плаксину экстренно госпитализировали и провели операцию лапароскопическим методом, удалив аппендикс и почистив полость.

После процедуры воспаление удалось снять. Температура тела опустилась до нормальных значений, а боль прошла. По информации канала, Елену Плаксину уже выписали из больницы, и она вернулась на сцену.

Актриса играет в спектаклях театра «Современник». Широкой публике она известна по роли Оли, жены Бориса, в пяти частях фильмов «Елки» , работе в картинах «Ласточкино гнездо» и «Идентификация».

Первый фильм «Елки» вышел в 2010 году. Последней стала 10-я часть 2023 году с участием Филиппа Киркорова , Галины Польских, Александра Баширова и других звезд.

Болезни Актеры
19 декабря 2023, 08:46
Телеведущую Юлию Бордовских госпитализировали в состоянии средней тяжести
РИА «Новости»
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В одну из клиник Москвы в состоянии средней степени тяжести госпитализировали телеведущую Юлию Бордовских. Она пожаловалась на высокую температуру, кашель и общее недомогание, сообщил Telegram-канал Mash.

Юлия Бордовских заболела несколько дней назад. Она почувствовала слабость и озноб, у нее появились кашель и высокая температура. Сначала телеведущая пыталась вылечиться самостоятельно, но потом обратилась за медпомощью.

По информации канала, ее в состоянии средней степени тяжести доставили в одну из московских клиник. Там ей сделали тест на COVID-19. Он показал отрицательный результат. Телеведущую оставили под наблюдением врачей.

Юлия Бордовских известна как спортивный журналист, ведущая НТВ и ТВ-6, автор книг о фитнесе и бывший пресс-атташе компании Bosco Sport, чью форму носила олимпийская сборная России. В 2019 году она объявила о разводе с президентом Союза конькобежцев России Алексеем Кравцовым.

Болезни Журналистика Телевидение
19 декабря 2023, 08:24
Marvel после суда о насилии уволила исполнителя роли Канга-завоевателя
Unsplash
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Актера Джонатана Мейджорса осудили за насилие над бывшей девушкой, и Marvel Studios расторгла с ним контракт. Мужчина исполнял роль Канга-завоевателя, сообщил «Чемпионат».

В марте 34-летний актер в Нью-Йорке напал на бывшую девушку Грейс Джаббари. Суд 18 декабря признал Джонатана Мейджорса виновным в нападении третьей степени и преследовании. После этого Marvel Studios уволила его.

Актер играл Канга-завоевателя - суперзлодея Marvel Comics, врага Фантастической четверки и Мстителей. Этого персонажа планировали сделать новым центральным злодеем киновселенной Marvel. В 2023 году вышел фильм с участием персонажа «Человек-муравей и Оса: Квантомания». Джонатан Мейджорс также известен по ролям в фильмах «Локи», «Двойная петля» и «Недруги».

В Россию продукцию студии разрешили привозить по параллельному импорту. Минпромторг уточнил, что это не касается фильмов - их не включили в список по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности ЕАЭС.

Marvel Кино Голливуд Актеры
19 декабря 2023, 07:27
Основатель Pink Floyd рассказал о проблемах после выступлений на российском ТВ
РИА «Новости»
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Выступления на российском телевидении угрожает другим проектам. Об этом рассказал сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс в программе «60 минут» на канале «Россия 1».

По словам музыканта, его предупреждали, что после появления на российском телевидении он потом вообще нигде не сможет выступать. Сам артист назвал подобное положение дел абсурдным. Также Уотерс поблагодарил ведущих, которые предложили ему переехать в РФ.

«Русские наши друзья, все наши друзья, нужно отойти от пропаганды тех, кто разжигает конфликт», - сказал музыкант.

Он назвал конфликт - выгодным делом для его разжигателей, которые пытаются заработать на этом деньги.

«Это ужасно. Поэтому я так рад, что могу выступить на российском телевидении и высказать свою точку зрения», - резюмировал Уотерс.

Артист неоднократно публично комментировал ситуацию в мировом сообществе. В феврале он выступил на заседании Совбеза ООН. Музыкант призывал глав России, США и Украины сесть за стол переговоров. Также Роджер Уотерс признался, что начал больше уважать президента Владимира Путина.

США Россия Украина Телевидение
19 декабря 2023, 05:34
«Глупое решение». Соседов — о своем увольнении с НТВ
РИА «Новости»
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Музыкальный критик Сергей Соседов назвал свое увольнение с телеканала НТВ чудовищной неблагодарностью. В разговоре с StarHit он подтвердил, что с нового года больше не появится в качестве ведущего в эфире социальной программы «За гранью».

По словам журналиста, решение об его увольнении приняли гораздо раньше. Ему сообщили об этом 9 декабря вечером, когда завершились очередные съемки передачи. Шеф-редактор сообщила, что договор с ним не продлили, ведущего сменят.

По его словам, ему крайне неприятна эта ситуация, ведь его просто выгнали из программы. Он хотел придать программе с тяжелыми человеческими судьбами немного лоска, сделать что-то хорошее, чтобы было меньше слез и чернухи, а появился «выход к свету».

«Решение канала - глупое, вздорное, я не боюсь это говорить. Со мной поступили крайне некрасиво, неприлично», - подчеркнул Соседов.

Ранее музыкальный критик и член жюри вокального шоу «Суперстар!» Сергей Соседов раскритиковал выступление певца Кая Метова. Артист исполнил песню Валерии «Часики». Выпуск шоу показали в эфире телеканала НТВ.

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