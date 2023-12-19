Актрису Елену Плаксину из фильмов «Елки» прооперировали

На фоне гангренозного аппендицита у актрисы развился перитонит. Воспаление брюшной полости могло привести к летальному исходу. Елену Плаксину экстренно госпитализировали и провели операцию лапароскопическим методом, удалив аппендикс и почистив полость.

После процедуры воспаление удалось снять. Температура тела опустилась до нормальных значений, а боль прошла. По информации канала, Елену Плаксину уже выписали из больницы, и она вернулась на сцену.

Актриса играет в спектаклях театра «Современник». Широкой публике она известна по роли Оли, жены Бориса, в пяти частях фильмов «Елки» , работе в картинах «Ласточкино гнездо» и «Идентификация».

Первый фильм «Елки» вышел в 2010 году. Последней стала 10-я часть 2023 году с участием Филиппа Киркорова , Галины Польских, Александра Баширова и других звезд.