Актрису Бабенко лишили прав за вождение в пьяном виде

«Назначили административный штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год и шесть месяцев», - отметили в сообщении.

Актрису признали виновной по статье КоАП РФ о невыполнении требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Теперь актриса не сможет управлять автомобилем из-за лишения водительских прав.

Ранее Алена Бабенко рассказала о своем отношении к работе, к браку и к противоположному полу. По ее словам, мужчин, которые умеют интересоваться женщинами, осталось не много.