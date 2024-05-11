Актриса Задорожная призналась, что впервые станет матерью в 38 лет

Актриса опубликовала в личном блоге фотографию, на которой она стоит в коридоре, подвернув футболку так, что стал виден ее большой живот. Задорожная призналась, что уже устала читать публикации, где каждый придумывает объяснения по поводу ее отсутствия на светских мероприятиях или в новых проектах.

­­­­По ее словам, «анекдотичная подборка постов» с заголовками на тему, куда она пропала, заряжает ее не хуже витаминов.

«Подкину еще одну - упала на удобный матрас и „провалилась“. Уже пятый год не могу себя отковырять… Делом занята, не отвлекайте», - написала она.

Актриса вышла замуж за бизнесмена Владимира Макарова в 2020 году. Пара познакомилась в самолете во время полета, а после прибытия обменялась номерами телефонов.

Ранее ведущая телеканала «Матч ТВ» Яна Ромашкина сообщила о беременности от футболиста Наира Тикнизяна, опубликовав фотографию с округлившимся животом. По ее словам, она семейный человек, поэтому очень рада своему статусу мамы.