Актриса Татьяна Васильева попала на видео без парика

Девушка показала подписчикам, как знаменитая бабушка нянчится с внучкой. На кадрах видно, что девочка заснула прямо на полу. Актриса объяснила невестке, что ребенок утомился, меряя давление, а потом решил отдохнуть между ванной и комнатой.

Васильева дома ходит без париков. Артистка не раз рассказывала журналистам, что побрилась налысо для борьбы с комплексами. Она назвала свой поступок победой над собой. В кино и на сцене театра артистка носит парики, у нее целая коллекция шиньонов.

Ранее кинокритик и искусствовед Эмилия Деменцова заявила, что Васильева теряет талант из-за скандалов. По ее словам, артистка зачастила с походами на различные ток-шоу, поэтому ее карьера идет на спад.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.