05 апреля 2024, 16:44

Актриса Татьяна Васильева попала на видео без парика

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Невестка 77-летней актрисы Татьяны Васильевой Мария Болонкина-Васильева сняла на видео актрису в домашней обстановке. Роликом девушка поделилась на своей странице в соцсети Instagram*.

Девушка показала подписчикам, как знаменитая бабушка нянчится с внучкой. На кадрах видно, что девочка заснула прямо на полу. Актриса объяснила невестке, что ребенок утомился, меряя давление, а потом решил отдохнуть между ванной и комнатой.

Васильева дома ходит без париков. Артистка не раз рассказывала журналистам, что побрилась налысо для борьбы с комплексами. Она назвала свой поступок победой над собой. В кино и на сцене театра артистка носит парики, у нее целая коллекция шиньонов.

Ранее кинокритик и искусствовед Эмилия Деменцова заявила, что Васильева теряет талант из-за скандалов. По ее словам, артистка зачастила с походами на различные ток-шоу, поэтому ее карьера идет на спад.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Актеры Татьяна Васильева
05 апреля 2024, 17:09
Бьянка Цензори снова появилась на публике без белья
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Избранница рэпера Канье Уэсат Бьянка Цензори снова появилась на публике в экстравагантном наряде. На этот раз она выбрала для похода в ресторан черный лиф и кремовые кружевные колготки. Белье Бьянка решила не надевать. Снимки звездной пары появились в социальных сетях.

Папарацци заметили 46-летнего рэпера и его 29-летнюю спутницу, когда те направлялись в ресторан в Лос-Анджелесе.

Бьянка собрала темные волосы в аккуратную прическу и сделала макияж. На ней было только два предмета одежды: маленький кружевной топ и полупрозрачные колготы в тон кожи. Интимные места спутница Уэста деликатно прикрыла сумочкой.

Рэпер же не изменил своему привычному стилю: надел черную куртку с капюшоном, широкие штаны и кеды.

Французы уже пригрозили Цензори санкциями за появление в общественных местах в неприличном виде. Штраф может достигнуть 15 тысяч евро.

Одежда Соцсети
05 апреля 2024, 17:02
«Под раздачу попал». Сябитова назвала возможную причину развода Харламова и Асмус
Global Look Press
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Телеведущая и сваха Роза Сябитова поучаствовала в шоу «Алена, Блин!». Во время беседы с ведущей она предположила, что комик Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус могли развестись из-за скверного характера артистки.

«У нее характер - мама не горюй. А может Харламов под раздачу попал. Что мы сразу о женщинах говорим. Может это Харламова надо пожалеть», - отметила Сябитова, отвечая на вопрос журналистки Алены Жигаловой о причинах невезения в личной жизни комика.

Она уточнила, что с Асмус работала на одной съемочной площадке, поэтому знает о нраве актрисы не понаслышке.

«А ты знаешь, какой характер тяжелый. Это еще надо посмотреть, кого надо пожалеть. Она как нам всем там прикурить давала начиная от гримеров и заканчивая режиссерами», - заявила телеведущая.

Ранее экс-возлюбленная Харламова Екатерина Ковальчук опубликовала фотографии в соцсетях из поездки в США. Она путешествовала там со своим новым избранником и коллегой Владиславом Ценевым.

Семья Гарик Харламов Кристина Асмус
05 апреля 2024, 15:27
Николай Расторгуев попал в больницу в Москве
Global Look Press
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Солиста группы «Любэ» Николая Расторгуева положили в московскую больницу. У артиста проблемы с сердцем, сообщил Telegram-канал «112».

По данным издания, во время поездки в клинику Расторгуева сопровождал личный врач.

Медики планируют провести певцу комплексное обследование. У артиста установлен имплантируемый кардиовертер, который ему будут восстанавливать в клинике, пояснил «112».

Журналисты Mash связались с женой артиста. Она уточнила, что фронтмен «Любэ» проходит плановое обследование из-за проблем с сердцем.

По информации Telegram-канала Shot , в 2017 году у Расторгуева обнаружили патологию сердца. Врачи диагностировали у него аритмию.

Ранее народный артист России Николай Расторгуев одобрил идею о появлении в школьной программе его песни. Он назвал это делом вкуса.

Болезни Россия Москва
05 апреля 2024, 15:09
Кучера пристыдил украинского рэпера Потапа за концерт «Русское ретро»
РИА «Новости»
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Актер и телеведущий Оскар Кучера раскритиковал украинских артистов — певицу Вера Брежнева и рэпера Потапа. Причиной стали их «русофобские взгляды». Свое возмущение он высказал в Telegram-канале.

В своем блоге Кучера обратил внимание на афишу концерта Потапа в Германии, озаглавленную на русском языке как «Потап. Русское ретро» и включающую песни из дуэта с Настей. Оскар Кучера возмутился тем, что артисты критикуют Россию, но на зарубежных концертах представляются русскими исполнителями.

«Ярый украинский, антироссийский, анти все, что связано с русским, рэпер - или кто он там, решил выступить в Германии с программой „Русское ретро“! Не, ну не охренеть?!» - написал он.

Кучера также упомянул о том, что Вера Брежнева после начала СВО переехала за границу и стала активно поддерживать ВСУ. Попытавшись выступать с песнями на украинском языке в Польше, Германии и других странах, Брежнева столкнулась с неудачей и вернулась к прежнему репертуару. Работу с композитором Константином Меладзе она назвала ошибкой прошлого, но при этом продолжает исполнять его хиты на европейских сценах.

Актер и телеведущий Оскар Кучера раскритиковал украинских артистов - певицу Вера Брежнева и рэпера Потапа. Причиной стали их «русофобские взгляды». Свое возмущение он высказал в Telegram-канале.

Музыка Вера Брежнева Шоу-бизнес

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