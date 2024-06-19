Актриса Сухарева разругалась с Муцениеце на съемках фильма

В интервью журналистам Сухарева призналась, что ей было легче работать с подругой, но в какой-то момент у нее на съемках с Муцениеце вспыхнул конфликт. По словам актрисы, ссора была очень сильная.

«Мне даже кажется, это была самая большая ссора за всю историю наших отношений. Практически в кадре, просто за секунду до команды „мотор“. И, когда я смотрела фильм, то увидела этот свой взгляд», - рассказала она.

Сухарева добавила, что с чужим человеком подобного бы не могло произойти, так как в таких отношениях совсем другие рамки. Она предположила, что причиной ссоры могли быть усталость и недопонимание.