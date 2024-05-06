Актриса Симона Постлерова трагически погибла в возрасте 59 лет

Актрису нашли без признаков жизни в ее квартире. В полиции заявили о несчастном случае.

Чешские СМИ также сообщили, что последние годы Постлерову преследовали проблемы со здоровьем, но не уточнили, какие именно.

Она родилась в артистической семье в 1964 году. Ее мать и отец были актерами и режиссерами. Брат также снимался в кино. Сама актриса окончила театральный факультет Академии исполнительских искусств, дебютировав еще студенткой на сцене Национального театра. На экране она появилась с 1980-х годов.

В фильмографии артистки более 80 проектов. Она работала в жанрах мелодрамы, комедии и драмы. Среди ее последних работ такие проекты, как криминальный сериал «Профессор» и комедия «Вальсируя с Матильдой». Кроме того, Постлерова занималась дубляжем. Ее голосом говорят сотни героинь.