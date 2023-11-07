Актриса Олеся Судзиловская показала фигуру в бикини

Недавно 49-летняя Судзиловская приехала на отдых в Турцию. На одном из снимков она позировала в миниатюрном черном бикини с контрастным белым принтом на бра.

Под фотографией Судзиловской поклонники оставили массу комплиментов. К ним присоединились певица Валерия, Павел Деревянко и Яна Рудковская, которые выразили восхищение фигурой звезды.

«Олеся, этот наряд лучше всего вам подходит», «у вас удивительно гармоничные черты лица. Какая вы красивая», «выглядите очень шикарно», написали поклонники актрисы.

Ранее актер Александр Петров , который не так давно женился на девушке по имени Виктория, сообщил об отдыхе с возлюбленной. Также он показал видео, на кадрах которого Виктория плавала в бассейне под открытым небом. В конце ролика девушка выпрыгнула из воды, показав свою фигуру в бикини.