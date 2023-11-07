07 ноября 2023, 01:32

Актриса Олеся Судзиловская показала фигуру в бикини

Соцсети
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Российская актриса Олеся Судзиловская порадовала поклонников новой фотографией в социальных сетях. На снимке она продемонстрировала свою подтянутую фигуру.

Недавно 49-летняя Судзиловская приехала на отдых в Турцию. На одном из снимков она позировала в миниатюрном черном бикини с контрастным белым принтом на бра.

Под фотографией Судзиловской поклонники оставили массу комплиментов. К ним присоединились певица Валерия, Павел Деревянко и Яна Рудковская, которые выразили восхищение фигурой звезды.

«Олеся, этот наряд лучше всего вам подходит», «у вас удивительно гармоничные черты лица. Какая вы красивая», «выглядите очень шикарно», написали поклонники актрисы.

Ранее актер Александр Петров , который не так давно женился на девушке по имени Виктория, сообщил об отдыхе с возлюбленной. Также он показал видео, на кадрах которого Виктория плавала в бассейне под открытым небом. В конце ролика девушка выпрыгнула из воды, показав свою фигуру в бикини.

Турция Актеры
06 ноября 2023, 23:30
«Настоящий патриот». Матвиенко оценила выступление Shaman
РИА «Новости»
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Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов), выступавший на выставке-форуме «Россия» в Москве, является очень талантливым артистом. О творчестве молодого музыканта спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась на форуме «Знание. Первые». Цитату привели «Известия».

«Особая атмосфера, которая была в многотысячной аудитории молодежи, которая вместе с ним так искренне и честно пела песни о России, гимн России. Вот будущее за такими артистами, не за теми, которые предали свою Родину в самые трудные для нее моменты», - сказала она.

По словам политика, артист пишет наполненные любовью к России песни. Выступление артиста в День народного единства Матвиенко назвала потрясающим. Shaman - настоящий патриот и будущее страны за такими, как он, и «это не комплимент, а факт», добавила спикер Совфеда.

Исполнитель Shaman и хор из 1,3 тысячи участников движения детей и молодежи «Движение первых» спели гимн страны на открытии международной выставки-форума «Россия» в Москве.

Певец Shaman (настоящее имя - Ярослав Дронов), выступавший на выставке-форуме «Россия» в Москве, является очень талантливым артистом. О творчестве молодого музыканта спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась на форуме «Знание. Первые». Цитату привели «Известия».

Выставки Песни Валентина Матвиенко Выставка-форум «Россия»
06 ноября 2023, 22:51
Умерла народная артистка Киргизии Зинаида Петренко
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Народная артистка Киргизии и Зинаида Петренко умерла в возрасте 72 лет. Об этом сообщила пресс-служба Русского театра драмы имени Чингиза Айтматова, где актриса прослужила более 50 лет.

На сцене она блистала в десятках созданных ею образах в спектаклях «Господа Головлевы», «Фома Гордеев», «Золушка», «Мещанин во дворянстве», «Егор Булычов и другие», «Король Лир», «Женитьба Бальзаминова».

Уроженка Уфы Зинаида Петренко приехала в Киргизию в 1975 году и всю свою жизнь отдала служению театру, выступая в качестве актрисы, режиссера и обучая молодых коллег. Она много гастролировала по всему миру, поэтому ее хорошо знали не только в республике. За вклад в развитие национального театра Зинаиде Петренко присвоили звание Народной артистки Республики Кыргызстан.

В последний раз актриса выходила на сцену в конце прошлой недели, 4 ноября. Она приняла участие в благотворительном показе спектакля «Женитьба Бальзаминова».

Весь творческий коллектив выразил глубокое соболезнования родным и близким Зинаиды Петренко, а также поклонникам всем ее таланта.

Церемония прощания с народной артисткой Киргизии пройдет в Русском театре драмы имени Чингиза Айтматова в среду, 8 ноября.

Киргизия Актеры
06 ноября 2023, 15:59
Певцу Xolidayboy вручили повестку в аэропорту после жалобы Мизулиной
«ВКонтакте»
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Выступающий под псевдонимом Xolidayboy тиктокер и певец Иван Минеев во время гастрольного тура получил повестку в армию. Сотрудники военкомата поймали артиста в аэропорту Минеральных Вод. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Авторы напомнили, что перед этим с жалобой на Xolidayboy в силовые структуры обратилась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она подчеркивала, что родившийся в Севастополе артист публиковал ролики, в которых называл себя украинцем. По ее словам, все концерты певца необходимо отменить.

Продюсер Xolidayboy Ульяна Почеко в беседе с журналистами пригрозила Мизулиной отдельной жалобой. Она подчеркнула, что все ролики ее подопечный записывал и выкладывал еще до начала специальной военной операции. Поэтому никакой проукраинской позиции у него нет.

«Мы сделаем все возможное, чтобы наказать Екатерину и ей подобных за распространение ложной информации», - заявила Почеко.

До жалобы на Xolidayboy Екатерина Мизулина напугала призывом на срочную службу вернувшегося в Россию тиктокера Даню Милохина. Блогер успел пробыть в Москве около суток, после чего покинул страну первым же рейсом. В беседе с журналистами Милохин подчеркнул, что причиной стало сообщение Мизулиной с требованием призвать его в армию.

Блогеры Музыка Армия TikTok
06 ноября 2023, 14:59
«Потерял сознание». Госпитализацию актера Соломина подтвердили в Малом театре
РИА «Новости»
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Народного артиста Юрия Соломина госпитализировали после потери сознания. Однако подтвержденного диагноза пока что нет, заявила «360» директор Малого театра Тамара Михайлова.

По ее словам, актера увезли в больницу днем 6 ноября - около 13:30.

«Госпитализировали час назад. Он потерял сознание», - уточнила Михайлова.

Директор Малого театра подчеркнула, что не располагает информацией о диагнозе Соломина Источник «360» уточнил, что артиста положили в Боткинскую больницу. Он добавил, что врачи определили у Соломина инсульт.

Ранее пресс-секретарь актера опроверг новость о его госпитализации, заявив, что актер якобы просто ушел на отдых.

Информация об ухудшении здоровья артиста появились в Telegram-канале Mash. В публикации указали, что Соломин находится в тяжелом состоянии после падения в обморок во время прогулки. Очевидцы произошедшего с разу же вызвали скорую помощь, которая доставила режиссера в больницу.

Больницы Актеры Москва 2023

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