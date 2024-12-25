Актриса Наталья Фатеева в 90 лет получает крошечную пенсию при огромном стаже

Артистка отметила, что ее пенсионные выплаты давно не пересматривали.

«Я получаю пенсию 36 тысяч рублей, которую не пересматривают <…> Если бы не мэр [Москвы Сергей] Собянин, который добавил народным и заслуженным артистам 30 тысяч, и [режиссер Никита] Михалков, который добавил нам 20 тысяч, это была бы катастрофа», - сказала артистка добавив, что ее рабочий стаж - 71 год.

Звезде исполнилось 90 лет 23 декабря. Она отметила, что не очень рада такому возрасту и не понимает, зачем отмечать эту дату.

Ранее Народный артист России Григорий Лепс заявил, что ему достаточно 100 миллионов рублей в год, чтобы хорошо жить на пенсии. Он отметил, что в эту сумму не включены траты на медицинские обследования. Певец признался, что мечтает построить «небольшой домик из сруба».