03 января 2025, 14:10

Актриса МХАТ Генриэтта Ромодина скончалась на 94-м году жизни

РИА «Новости»
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Заслуженная артистка РСФС актриса театра МХАТ имени Горького Генриэтта Ромодина скончалась на 94-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба театра.

Актриса известна зрителям по работам в фильмах «Сладкоголосая птица юности», «Ну, публика!» и «На всякого мудреца довольно простоты». В театре актриса играла комедийные характерные роли.

«Талант, харизма и искренность, с которыми она подходила к каждому персонажу, сделали ее настоящей любимицей публики. Уход Генриэтты Владимировны Ромодиной - это утрата для всего театрального мира», - написали в некрологе.

Руководство театра выразило соболезнования семье и близким артистки.

Актер, сыгравший полицейского в фильме «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», Джон Каподис умер 30 декабря. Ему было 83 года.

Фильмы Театры Актеры
03 января 2025, 03:58
Бузова обсудила со стилистом три образа на свою свадьбу
РИА «Новости»
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Телеведущая и певица Ольга Бузова придумала, что надеть на свадьбу. Стилист Никита Карстен сообщил Starhit, что ей понравились три образа.

Телеведущая и певица Ольга Бузова придумала, что надеть на свадьбу. Стилист Никита Карстен сообщил Starhit , что ей понравились три образа.

«Знаю, что у Оли есть мечта о трех разных свадебных образах. Но, пожалуй, не буду раскрывать все карты! Пусть это останется сюрпризом до того самого особенного дня», - сказал он.

Карстен пообещал, что сделает для подопечной «что-то невероятное». Он заявил, что Бузова заслужила выглядеть самой красивой и счастливой невестой.

Стилист начал сотрудничать с ней около пяти лет назад. Он рассказал о серьезной конкуренции, ведь многие профессионалы хотели бы одевать Бузову. Однако, по мнению Карстена, она не станет бросаться с распростертыми объятиями к тем, кого не знает.

В 2016 году Бузова развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым, который ушел к модели Анастасии Костенко и обзавелся четырьмя детьми. В ноябре на фоне слухов о беременности певицу заметили за примеркой свадебного платья.

Ольга Бузова Одежда Свадьбы
03 января 2025, 03:15
Звезда фильма Мэла Гибсона «Апокалипсис» устроил пьяный дебош в Греции
РИА «Новости»
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Исполнитель главной роли в фильме «Апокалипсис», американский актер Руди Янгблад в Греции устроил аварию, поругался с полицейским и попал в изолятор. Ему грозит депортация, сообщила газета «Нафтемпорики».

После съемок очередного фильма актер, в отличие от коллег, остался в Галаци из-за проблем со здоровьем. Действие 90-дневной визы истекло в ноябре, но Янгблад продолжал жить в Греции. Власти не обращали на это внимания до пьяной выходки утром 27 декабря.

Актер врезался в служебный автомобиль возле отделения полиции. Правоохранитель подошел к нему, чтобы спросить о самочувствии, но Янгблад устроил скандал. В результате мужчину арестовали за хулиганство, угрозы и хранение оружия.

Янгблада сразу же доставили в суд. Он получил 10 месяцев лишения свободы с отсрочкой на три года. Однако позже выяснилось, что виза актера просрочена, и он подлежит административной депортации. До отправки на родину мужчина останется в следственном изоляторе.

Фильм «Апокалипсис» Мэла Гибсона с участием Янгблада вышел в 2006 году и получил номинацию на «Оскар» за лучший звук и грим.

Его коллега по цеху Пьер Пальмад тоже угодил в тюрьму, но не в Греции, а во Франции. В состоянии наркотического опьянения актер устроил аварию, в которой женщина потеряла ребенка, а мальчик сильно повредил челюсть.

Греция Фильмы Актеры
02 января 2025, 22:02
«Была уже холодной». Появились подробности смерти «женщины-кошки» Вильденштейн
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Модель Джослин Вильденштейн, известная своим пристрастием к пластическим операциям, умерла в Париже. Ее жених, дизайнер Ллойд Кляйн, рассказал изданию People, как «женщина-кошка» провела последний день жизни.

Модель Джослин Вильденштейн, известная своим пристрастием к пластическим операциям, умерла в Париже. Ее жених, дизайнер Ллойд Кляйн, рассказал изданию People , как «женщина-кошка» провела последний день жизни.

Светская львица умерла в последний день 2024 года, 31 декабря. Ее возлюбленный сообщил, что они с Джослин в этот день готовились к Новому году. Пара легла немного вздремнуть, чтобы набраться сил перед праздником.

«Когда я проснулся, я сказал: „Джослин, нам нужно одеться“. А она была уже холодной и мертвой», - сказал мужчина.

Кляйн и Вильденштейн были вместе более 20 лет.

Причиной смерти модели стала тромбоэмболия легочной артерии.

При жизни светская львица стала популярной из-за многочисленных пластических операций. Она мечтала быть похожей на кошку и не жалела денег на воплощение своей цели. На свое преображение Вильденштейн потратила миллионы долларов.

Париж Модели Болезни Пластические операции
02 января 2025, 14:54
Валерий Леонтьев поедет в мировое турне в 2025 году
РИА «Новости»
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Народный артист России Валерий Леонтьев вернется на большую сцену. В 2025 году певец поедет в большое мировое турне, сообщил Telegram-канал Mash.

Исполнитель хита «Дельтаплан» выступит в восьми странах мира, договоренности с которыми уже достигнуты. О каких именно государствах идет речь и будет ли в их числе Россия, организаторы обещали рассказать в ближайшем будущем.

В марте 2024 года 75-летний Леонтьев объявил о завершении карьеры. Причиной стали возраст и самочувствие звезды. Однако после небольшой передышки артист возобновил выступления.

В ноябре он прилетал в Москву для участия в концерте по поводу юбилея композитора Игоря Крутого. В новогоднюю ночь выступил в Дубае на Big Art Festival за солидный гонорар в размере 180 тысяч долларов (примерно 20 миллионов рублей - прим. ред.).

Ранее Леонтьев сделал заявление о гражданстве США. Его возмутили слухи об окончательной эмиграции. Певец подчеркнул, что никому не позволит манипулировать своим именем.

Концерты Россия Валерий Леонтьев Артисты

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