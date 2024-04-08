08 апреля 2024, 15:02

Актриса Мария Шумакова родила первенца

Global Look Press
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Актриса Мария Шумакова впервые стала мамой. У 35-летней звезды сериала «Сладкая жизнь» родился сын. Артистка поделилась радостной новостью в социальных сетях.

Шумакова замужем за сотрудником Comedy Club Production Славой Гусевым. Пара поженилась в 2022 году.

Ранее актриса Сьюки Уотерхаус впервые показала общественности фотографию с новорожденным ребенком от звезды саги «Сумерки» Роберта Паттинсона. Она предстала на пленочном фото с ребенком на руках. Девушка максимально закрыла новорожденного руками, показав лишь темные волосы младенца. Имя и пол первенца пара держит в секрете.

Шумакова выложила селфи из роддома. Она также сообщила поклонникам имя новорожденного.

«Счастливая мать Леонида», - подписала фото артистка.

В сериале, который принес актрисе любовь зрителей, она сыграла мать двоих детей. В реальности же новорожденный стал первым ребенком звезды.

Дети Актеры
08 апреля 2024, 14:43
Актриса Зоя Бербер полюбила играть отрицательных персонажей
Anatoly Lomokhov/Global Look Press
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Актриса Зоя Бербер запомнилась зрителям своей ролью в сериале «Реальные пацаны» в образе «идеальной девушки». Однако сейчас она полюбила играть отрицательных персонажей. Об этом звезда рассказала в беседе с «АиФ».

В проекте «Анна Николаевна» актриса предстала в роли робота-полицейского, имеющего черты человека. В сериале «Тетя Марта» Бербер также выступила в образе агрессивной личности. Она поделилась, что ей особенно нравится вживаться в роли злодеев.

«Очень здорово, что мне доверяют отрицательных персонажей. Ведь у них такой вес! На самом деле это очень важная позиция. Есть главные герои и есть конфликт, с которым они борются. Так вот именно отрицательный персонаж отвечает за линию противостояния», - объяснила актриса.

В жизни она считает себя обычным человеком со всеми присущими ему слабостями. Поэтому разрушение образа «хорошей девочки» 36-летнюю артистку не пугает.

Ранее актер Владимир Селиванов рассказал, будет ли новый сезон «Реальных пацанов». Сериал начал выходить в 2010 году.

Сериалы Актеры Шоу-бизнес
08 апреля 2024, 14:10
Стала известна баснословная стоимость квартиры Анжелики Варум в США
РИА «Новости»
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Певица Анжелика Варум с дочерью поселилась в Лос-Анджелесе. Стоимостью ее квартиры оценили в два миллиона долларов, сообщила «Комсомольская правда».

Согласно источникам издания, Варум проживает в Америке уже шесть месяцев. Недвижимость, в которой она поселилась, зарегистрирована на имя ее супруга, Леонида Агутина. Эту квартиру он купил в 2013 году за 130 миллионов рублей, а ее нынешняя рыночная цена составляет 196 миллионов рублей.

Певица живет у берега Тихого океана, в престижном жилищном комплексе с бассейном. В самой квартире расположены две спальни, обширная гардеробная, гостиная и офис.

До сих пор ни Варум, ни Агутин не делали публичных заявлений относительно переезда в Соединенные Штаты.

В конце марта певица оскандалилась на концерте своего мужа. Она вызвала смех у зала и гитаристов.

США Недвижимость Шоу-бизнес
08 апреля 2024, 12:38
«Смертельно опасная диета». Модель рассказала, как похудела Пугачева
Global Look Press
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Звезда ток-шоу Анна Калашникова сообщила, что певица Алла Пугачева похудела с помощью опасного метода — специального препарата для диабетиков. Об этом она рассказала в интервью «Комсомольской правде».

Пугачева, которая заметно сбросила вес в последнее время, не скрывает, что пользовалась этим методом. Она начала принимать препарат, переехав в Израиль.

«Мне в Израиле прописали таблетки от диабета. Я начала их принимать и сдулась!» - признавалась примадонна.

Это подтвердила и Калашникова. Она отметила, что с помощью этих лекарств стали худеть многие звезды шоу-бизнеса. Среди них, например, Дана Борисова и ее 16-летняя дочь. Однако модель назвала такой метод крайне небезопасным.

«Алла Борисовна похудела на препарате для диабетиков. Для нее, как для диабетика, он не опасен. А вот многие не страдающие диабетом знаменитости уничтожают свое здоровье этими уколами. <…> Это смертельно опасная диета!» - поделилась Калашникова.

По словам модели, принимающим препарат грозят страшные побочные эффекты - проблемы с пищеварением, последующий резкий набор веса и даже онкология. Сама Калашникова порекомендовала для сброса веса проверенные методы - правильное питание и спорт.

Недавно модель тайно вышла замуж. Чтобы не показывать снимки супруга с церемонии бракосочетания, вместо него она сфотографировалась со своим водителем.

Звезда ток-шоу Анна Калашникова сообщила, что певица Алла Пугачева похудела с помощью опасного метода - специального препарата для диабетиков. Об этом она рассказала в интервью «Комсомольской правде».

Модели Питание Алла Пугачева Диеты
08 апреля 2024, 12:31
Поплавская возмутилась из-за возвращения Урганта на экраны
Global Look Press
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Актриса Яна Поплавская посетовала на возвращение телеведущего Ивана Урганта на экран в главной роли в фильме режиссера Николая Солодникова «Во сне ты горько плакал». Свое возмущение она выразила в Telegram-канале.

«Пятая колонна продолжает возвращать своих „кумиров“ на ТВ и в кино. Киркоров, Ревва, Шепелев, Светлаков… Настал черед и Вани Урганта, при первых выстрелах сбежавшего в Израиль. Два года „незаменимого“, который уехал в „длительный отпуск“, тянули за уши, пытаясь пристроить хоть куда-то», - написала она.

Фильм пока еще не получил прокатное удостоверения для трансляции в кинотеатрах. Поплавская в связи с этим напомнила слова депутата Госдумы Николая Бурляева, выразившего надежду, что Минкульт не выдаст необходимые для широкого показа документы. По его мнению, государство не должно поддерживать картины «стыдливых деятелей искусства».

Ранее актер Сергей Светлаков признался, что ему не хватает Урганта на телевидении. Он добавил, что начинающим специалистам есть чему поучиться у шоумена.

Кино Фильмы Актеры Иван Ургант Телевидение

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