Актриса Лянка Грыу пожаловалась на трудности эмиграции в США

По словам актрисы, переезд в США был не спланированным, а, скорее, спонтанным решением. На эмиграцию она решилась из-за болезни сына - у мальчика аутизм.

«Я уехала в Нью-Йорк его лечить. Мы уехали вместе с моим мужем и моей мамой. Я отрезала абсолютно свое прошлое на тот момент, никому не сказала, почему уехала. Никто не знал. У меня уже был полностью расписан гастрольный график, утверждение в проекты», - рассказала актриса.

Грыу призналась, что в первое время ей было очень тяжело, она чувствовала себя беспомощной. По ее словам, в момент переезда она не знала английского языка и занималась по три часа каждый день, чтобы его выучить. Сейчас актриса живет на две страны и большую часть времени проводит в России.

В 2021 году Лянка Грыу рассказывала, что хочет сделать карьеру в Голливуде и уже нашла агента.