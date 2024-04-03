03 апреля 2024, 18:01

Актриса Кирстен Данст рассказала о «темной стороне Голливуда»

Global Look Press
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Американская актриса Кирстен Данст поделилась воспоминаниями о «темной стороне» Голливуда. Она рассказала об одном из инцидентов в интервью для The Telegraph.

Звезда фильма «Человек-паук» вспомнила неприятную ситуацию, которая произошла с ней в 16 лет. Один из режиссеров вел себя неподобающим образом во время личной встречи в офисе. Его имя актриса не стала разглашать.

На тот момент Данст уже была вполне узнаваемой актрисой благодаря своим работам в кино с шести лет и роли в фильме «Интервью с вампиром» в 11-летнем возрасте.

«Режиссер-мужчина держал меня в своем кабинете и спрашивал меня о фильме, в котором хотел бы меня снять, а затем совершенно неожиданно задал неуместный вопрос. <…> Это было совершенно неприлично. И я помню, как сидела там и осознавала, что что-то не так, но понятия не имела, что мне делать», - вспомнила актриса.

Она добавила, что после инцидента сразу обратилась за помощью к своей матери, которая взяла ситуацию под свой контроль и разорвала все связи с этим режиссером. Впоследствии женщина всегда сопровождала юную Кирстен на съемочных площадках.

«Мне удалось избежать этой хищнической стороны бизнеса только потому, что куда бы я ни пошла, моя мать буквально всегда была рядом», - подчеркнула Данст.

Ранее против актера Жерара Депардье подали жалобу о домогательствах во время съемок. Обвинения выдвинула художник-постановщик.

Голливуд Режиссер Актеры Шоу-бизнес
03 апреля 2024, 15:02
Герцогиня Меган Маркл отказалась навестить больную раком Кейт Миддлтон
Global Look Press
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Герцогиня Меган Маркл отклонила предложение супруги наследника британского престола принца Уэльского Уильяма Кейт Миддлтон навестить ее. Об этом сообщило издание The Mirror.

В попытке преодолеть прошлые разногласия принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон стремились наладить отношения с принцем Гарри и его супругой Меган Маркл, проживающими в США. Сначала ходили слухи, что Кейт Миддлтон не желает принимать участие в этой встрече, однако позже она изменила свое решение.

Однако теперь видеться не захотела Меган Маркл. Королевский эксперт Том Куинн предположил, что отказ связан с нежеланием везти детей за границу.

«Меган не сможет привезти детей в Великобританию. Уильям и Кейт предложили Меган и Гарри приехать с сыном и дочерью, чтобы попробовать помириться. Но это предложение не привело никуда до сих пор», - отметил эксперт.

В конце марта Кейт Миддлтон рассказала о своей борьбе с раком. Долгое время она предпочитала не раскрывать свой диагноз и проходила лечение приватно, но в конечном итоге решила прервать молчание из-за многочисленных домыслов и слухов.

Некоторые источники сообщали, что рак у 42-летней Кейт Миддлтон обнаружили после операции по удалению матки. Другие предположили, что у принцессы рак толстой кишки.

Дети Принц Гарри Меган Маркл Королевская семья Британии Рак Принц Уильям
03 апреля 2024, 14:47
«Имеет право кого-то послать». Намин рассказал об эмоциональном состоянии Пугачевой
РИА «Новости»
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После переезда за границу певица Алла Пугачева существенно сузила круг общения. Однако недавно она виделась с другом — музыкантом Стасом Наминым. Тот поделился впечатлениями от встречи с примадонной с журналистами «МК».

«Она великолепно себя чувствует, счастлива. У нее великолепная семья, дети. Она - очень достойный, честный человек», - подчеркнул музыкант.

Стас признался, что избегает просмотра провокационных видео, которые Пугачева регулярно публикует в последнее время, но слышал о некоторых скандальных инцидентах. Относительно ссоры со Стасом Михайловым Намин сообщил, что не видит в действиях певицы ничего заслуживающего осуждения.

«Она - женщина. Имеет право кого-то послать в область паха медленной походкой. Полное право!» - заявил он.

В апреле примадонне исполнится 75 лет. Ранее Пугачева отмечала такие важные даты с большим размахом, часто выбирая для празднования главную сцену Москвы. Однако в этом году ко дню рождения певицу могут признать иноагентом.

После переезда за границу певица Алла Пугачева существенно сузила круг общения. Однако недавно она виделась с другом - музыкантом Стасом Наминым. Тот поделился впечатлениями от встречи с примадонной с журналистами «МК».

Скандалы Алла Пугачева Шоу-бизнес
03 апреля 2024, 13:42
Шакира снялась в откровенных нарядах
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Исполнительница из Колумбии Шакира согласилась поучаствовать в откровенной фотосессии для журнала Allure. Снимки и интервью 47-летней артистки опубликовал сайт издания.

Фотограф Эммануэль Монсальве запечатлел певицу во всем белом - купальнике, колготках и туфлях на каблуках. Из цветовой гаммы только выбивались солнцезащитные очки черного оттенка.

Второй образ Шакиры был не менее откровенным, но в темных тонах. Она позировала в топе и шортах Area. Талию и руки певицы украшали массивные аксессуары - браслеты и пояс.

В качестве стилиста на съемочной площадке работала Шибон Кеннеди.

В прошлом году в колумбийском городе Барранкилье, где родилась Шакира, в честь нее установили скульптуру. Статуя выполнена из бронзы, ее высота составила 6,5 метра.

Концерты Шоу-бизнес
03 апреля 2024, 13:17
Экс-солистка «ВИА Гры» объявила о разводе
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Экс-солистка группы «ВИА Гра», чемпионка мира по фитнесу Санта Димопулос решила развестись с бизнесменом Игорем Кучеренко. В своем Instagram* она откровенно рассказала о расставании с мужем.

«Наша красивая история в 11 лет подошла к концу. Без драмы, без потрясений и без обид. Мы остаемся родными людьми, родителями и настоящими друзьями», - написала она.

Димопулос пояснила, что взаимная любовь и преданность друг к другу не уберегла их с супругом отношения, они не смогли продолжить жизненный путь вместе.

Она пояснила, что расставание с Кучеренко далось ей непросто, несмотря на то, что это был ее осознанный выбор.

«Я благодарна за невероятную дочь, безусловную любовь, семью, поддержку, бесценные моменты и всю прекрасную часть совместного пути. Это навсегда будет огромной ценностью для меня», - пообещала спортсменка.

Димопулос выступала в группой «ВИА Гра» несколько месяцев. Она ушла со сцены 2012 году. Артистка записала с коллективом лишь одну песню «Алло, мам!».

Ранее в СМИ появилась информация о разводе певца Игоря Николаева с Юлией Проскуряковой. Артист назвал это выдумкой желтой прессы , не имеющей ничего общего с действительностью.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Концерты Шоу-бизнес

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