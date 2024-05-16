Актриса Кейт Бекинсейл оголила грудь на камеру

Звезда фильма «Вспомнить все» появилась перед камерой в гримерной, одетая в кремовый комбинезон с короткими рукавами. Она решила снять верхнюю часть наряда, продемонстрировав часть своей груди, которую прикрывал черный кружевной бюстгальтер на широких лямках.

Образ Бекинсейл довершали объемная прическа с крупными локонами и естественный макияж. Актриса приоткрыла рот, чтобы сделать снимок еще более сексуальным.

Еще одна голливудская звезда Джессика Альба тоже поделилась с поклонниками откровенными снимками в купальнике. Она надела ярко-оранжевый бикини с цветочным узором. Актриса позировала, усевшись на мостике над водой, во время отдыха в Мексике.