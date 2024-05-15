15 мая 2024, 11:09

Актриса из «Постучись в мою дверь» подала заявление на жену партнера по сериалу

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Актриса Лиана Гриба, известная по роли в сериале «Постучись в мою дверь», отвергла обвинения в нападении на супругу «русского Серкана Болата» Никиты Волкова и подала на нее ответное заявление в полицию. Об этом она сообщила в своем Instagram*.

Девушка рассказала свою версию конфликта, случившемся в декабре 2023 года между ней и супругой Волкова Еленой Еременко. По словам актрисы, она не проявляла агрессии и не была инициатором драки, а лишь защищалась.

«Официально заявляю: я не нападала на Елену. Не наносила ей повреждения, описанные в заявлении. Не становилась зачинщицей стычки. Моя позиция была оборонительная», - написала Гриба.

Актриса добавила, что дело было закрыто еще зимой. Вместе с адвокатом она подала заявление в полицию. Гриба также подчеркнула, что обвинения в ревности в ее адрес не имеют оснований. В день происшествия она вместе с женихом, актером Артемом Губиным, подала заявление в ЗАГС.

По информации Telegram-канала Shot, скандал произошел на вечеринке, организованной в честь завершения первой половины съемок сериала «Постучись в мою дверь». Гриба утверждала, что между ней и Волковым возникли реальные чувства. После колкой шутки его жены она облила соперницу вином и избила ее. Еременко госпитализировали с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Скандалы Сериалы Кино Избиения Актеры
15 мая 2024, 11:29
Киркоров появился на публике седым
Global Look Press
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Народный артист России Филипп Киркоров продолжает экспериментировать с имиджем. На этот раз он вышел в свет с седым каре, соответствующее видео артист разместил в своем Instagram*.

Кадры были сняты во время светского ужина Рив Гош, где представили певца Диму Билана как нового амбассадора парфюмерного бренда JusBox.

На мероприятие Киркоров пришел с седым каре, в брючном костюме с жилеткой, белой рубашке, галстуке и очках.

На вечеринке также заметили Яну Рудковскую, Ксению Собчак, Валерию, Ольгу Бузову, Люсю Чеботину и других представителей шоу-бизнеса.

Ранее Киркоров рассказал о съемках в главной роли в полнометражном фильме. Работа над лентой начнется летом.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Филипп Киркоров Музыка Шоу-бизнес
15 мая 2024, 03:22
Отекла и с колтуном. Внешность Пугачевой снова напугала поклонников
РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева вышла в свет с неаккуратной прической и в нетипичном наряде. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Авторы публикации объяснили, что звезду заметили среди зрителей на концерте группы «ДДТ». Вокалистка была с колтуном на голове, в кожаных лосинах, черной футболке и салатовом жакете.

Поклонники также заметили отеки на лице артистки. Женщина улыбалась на камеру, старалась излучать позитив, однако внимательные пользователи Сети обратили внимание, что выглядит звезда все равно неважно. Они посоветовали певице заняться здоровьем.

Это уже не в первый раз, когда прическа Пугачевой стала предметом для обсуждения. Ранее ее заметили с «бардаком» на голове в компании бизнесмена Олега Тинькова*. Артистка сидела в ресторане рядом с бывшим банкиром. Звезду тайно сфотографировали, на кадрах видно, что певица без парика. Ее волосы оказались редкими и неухоженными.

* Признан иностранным агентом на территории России.

Концерты Россия Алла Пугачева
14 мая 2024, 22:35
«Готов был подставить плечо». Рябцева рассказала о дружбе с Кононенко
РИА «Новости»
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Журналист Максим Кононенко оставался верен своим принципам и, находясь в «медийной тусовке», продолжал быть человеком. Об этом 360.ru рассказала его коллега Олеся Рябцева.

«Мы сильно сблизились с ним за последние несколько лет, сотрудничали, [у нас] были общие знакомые, стали намного больше общаться. <…> Очень жаль, что он ушел…», - подчеркнула собеседник 360.ru.

По ее словам, он был очень талантливым и хорошим человеком, «невообразимо принципиальным». Кононенко по-настоящему открывался и на него всегда можно было положиться, отметила журналистка.

«Он был со мной больше десяти лет в разные моменты жизни, готов был подставить плечо, всегда выручал и помогал», - резюмировала Рябцева.

Кононенко скончался в Научно-клиническом центр в Троицке от внутреннего кровотечения.

Журналистика Россия
14 мая 2024, 19:15
Деми Мур появилась на публике в «голом» платье
Global Look Press
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Голливудская актриса Деми Мур пришла на показ Gucci в «голом» платье с декольте. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Недавно Мур заявила, что готовится к эмоциональному прощанию с бывшим мужем, актером Брюсом Уиллисом из-за его болезни. Она сильно переживает из-за прогрессирующей деменции у ее экс-супруга. Актеры прожили в браке 10 лет, а после развода им удалось сохранить дружеские отношения.

Мероприятие проходило в лондонской галерее Тейт. На показе новой круизной коллекции 61-летняя актриса появилась в длинном платье из прозрачного кружева, которое идеально подчеркивало ее силуэт. Она дополнила образ золотой цепью, черной сумкой и лакированными ботфортами.

Актриса позировала фотографам вместе со своей собакой по кличке Пилаф.

Актеры Шоу-бизнес

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