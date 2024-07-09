Актриса из «Линии жизни» Надежда Матушкина умерла в 67 лет

«Она всегда готова была поделиться своим опытом и талантом с молодыми актерами, за что ее уважали и любили коллеги и зрители. Светлая память», - написали коллеги в некрологе.

Матушкина родилась в Свердловской области, в 1977 году окончила ВГИК и поступила на службу в московский Театр-студию киноактера. В кино актриса дебютировала в 1976 году в роли Дуси в картине «Одни сутки из тысячи ста». Артистка снималась в фильмах «Фронт за линией фронта», «Особо важное задание», «Линия жизни», «Испытатели» и ряде других проектах.

Известный режиссер и сценарист Александр Ковановский скончался 6 июля в возрасте 55 лет. Режиссер снимал фильмы о жизни и творчестве Владимира Высоцкого.